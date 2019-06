«La felicidad es saber conformarse» Xuan Bello, en una cocina, el lugar en el que acostumbra a escribir. / MARIETA El autor de Paniceiros reflexiona sobre el paso del tiempo en su último libro, 'Incierta historia de la verdad', una autobiografía a retazos Xuan Bello Escritor M. F. ANTUÑA GIJÓN. Domingo, 2 junio 2019, 01:43

Es una autobiografía en infinitas palabras y múltiples recovecos, retazos contados de una vida en la que la literatura es casi todo. Xuan Bello (Paniceiros, 1965) acaba de publicar 'Incierta historia de la verdad' (Rata), una obra que recopila reflexiones múltiples y miradas dispares a la existencia. Con prólogo de Martín López Vega y dibujos de Miguel Galano, Bello se confiesa sobre el todo y la nada.

-Dice su prologuista que vive usted dentro de un libro. ¿Es cierto?

-Vivo dentro de la literatura, a mí me gustan la vida leída y los libros llenos de vida. Entiendo la literatura como una puerta que se abre a la vida, y la vida como una puerta que se abre a la literatura. Quien me conoce sabe que si hago una fabada o un pulpo con patatinos lo sirvo con una historia de Cunqueiro o con un cuento de Lord Dunsany.

-¿Se vive mejor en la literatura que en la vida misma?

-Se vive a veces mejor y a veces peor, aporta consuelo, perspectiva, te permite tener una vida más honda, y eso a veces tiene consecuencias trágicas, en el sentido de vivir de una forma más arrebatada.

-¿Cómo de trágicas?

-Cuando se descubre la verdad interior, los sentimientos son más afilados, más gozosos y también más dolorosos. Afortunadamente, yo nunca seguí la máxima de Baudelaire que aconsejaba al poeta ser sublime sin interrupción; eso es un coñazo.

-¿Cuántas horas, cuántos días, cuántos momentos hay detrás de un libro como este?

-Hay mucha vida vivida, hay muchas horas, mucho desvelo, mucho desasosiego. Soy una persona que cada vez que se enfrenta a escribir teme al fracaso, piensa que no sabe nada y tiene que empezar casi de cero, que según va escribiendo va encontrándose y poniendo en armonía el mundo consigo mismo. Ya desde hace tiempo el verdadero personaje de mis libros es el tiempo que pasa, cada año, cada día, cada escrito trae una nueva perspectiva sobre esto tan inexplicable que es cómo pasa el tiempo. De repente una tarde dura en la memoria más que algunos meses y algunos años.

-¿Tan difícil es lidiar con el tiempo?

-Sí, eso nos pasa a todos. Eso es vivir. Y aprender a vivir es aprender a conciliar extremos. La felicidad es saber conformarse, pero eso es la cosa más difícil de hacer.

-¿Y cuánto de tiempo real hay tras este trabajo?

-Los libros llevan su tiempo. En este hay tres o cuatro años de trabajo, de búsqueda. A mí me gusta esa literatura que está pendiente del tiempo, que deja heridas de lo cotidiano, de lo que sucedió realmente. Lo cotidiano, si es reconocible y se transmite con la suficiente emoción, produce un sentimiento muy intenso que es el de intentar recuperar o conquistar el presente. Esto puede ser una definición del concepto asturiano de señaldá, que se puede traducir al castellano por melancolía.

-¿Por qué se publica en castellano y en catalán y no en asturiano?

-Aunque hay textos originariamente escritos en asturiano, la oportunidad editorial fue esta. Soy un escritor bilingüe por fortuna y me es ya muy difícil inscribirme a un territorio cultural nada más, en mi mente ya se conciliaron perfectamente esos dos mundos. Para mí no existe ninguna contradicción entre escribir en castellano y asturiano, se complementan y creo que me hacen mejor escritor. Y en cuanto a la oportunidad de publicar en asturiano, no surgió, la habrá; afortunadamente el sistema asturiano va siendo un poco más fuerte.

-¿Pero no le duele?

-No, fue mi decisión. En cuanto al asturiano, la mili ya la tengo hecha.

-¿Cuántas personas, cuántos lugares, cuántos autores hay en el libro?

-Le vuelvo a contestar de forma oblicua. Desde que tenía 15 años que me obsesioné con los libros, y voy a cumplir 54, al menos al día destiné más de cinco horas a la literatura. ¿Cuántos sitios?, ¿cuántas cosas?, ¿cuántos libros? Muchos y de una manera muy intensa.

-¿Cuántos se han quedado en el tintero?

-Los sitios tienen la virtud de quedarse. Yo, parodiando una frase de Agustín de Hipona, escribí que lo importante no es viajar, sino haber viajado. Las ciudades de Braga, Lisboa, Nueva York, lugares sobre los que ya he escrito, vuelven a renacer una tarde en un escrito, en mi memoria, y vuelvo a pasear por ellos, porque suelo reincidir y porque lo importante es volver, no ir, y lo importante es lo que se encuentra entre uno y otro. Hay un viaje maravilloso que hice cuando tenía veintipico años y sobre el que escribí muy poco: Berlín. Salimos en un coche de Oviedo en el que llovía dentro y no llegamos nunca a Berlín, pero lo importante fue todo lo que encontramos en el viaje: París, Bonn, Nuremberg, Amsterdam, un bosque en las Ardenas, y todo eso de alguna manera sigue existiendo.

-¿Cuánto de necesidad de escribir y cuánto de oficio hay en su obra?

-Claro, es que yo ya no sé hacer otra cosa que escribir. Somos todos muy trágicos y siempre estamos temiendo perder el talento que podamos tener; eso es algo que anda rondando por ahí. Recuerdo cuando tenía 30 años que citaba un texto de Felipe Benítez Reyes en el que decía que lo que se va perdiendo en vocación se gana en técnica. Yo no sé si es verdad, porque la tienes que reinventar todos los días. Hay una serie de prácticas adquiridas que te ayudan, pero yo cada vez que me enfrento a un escrito me tengo que reinventar.

-¿Cuándo escribe, dónde, cómo?

-Escribo en la cocina, mientras cocino. Cuando era más joven prefería las noches, pero ahora cada vez me gustan más las mañanas y los amaneceres.

-¿Escribir y cocinar al tiempo?

-Me gusta lo que llaman los pedantes la 'slow food'.

-¿Y los no pedantes cómo la llaman?

-La comida de mi güela de toda la vida. Cocino en la cocina de leña y las cosas a veces van a fuego lento. Y tengo la cocina al lado de la biblioteca.

-Esto es una autobiografía. ¿Si le pido que se resuma en pocas palabras?

-Soy un ser perplejo que siempre se sorprende ante la maravilla del mundo.

-¿Cómo ve su literatura si mira hacia adelante?

-Eso no lo sé porque mis libros proceden por acumulación. Ahora tengo muchas ideas, pero seguramente si dijera algo adelantaría cosas que no se van a escribir. Creo que podría hacer una especie de antología de libros que anuncié que iba a escribir y no escribí nunca. A veces una idea clara para un libro se transfoma en un poema.

-¿Qué será lo próximo?

-Estoy preparando las pruebas de 'Les isles inciertes'... Y escribiendo poco a poco.

-El PSOE ha ganado las elecciones. ¿La oficialidad será de esta?

-Lo que tengo claro es que de esta entramos en el periodo en el que se van a superar prejuicios antiguos y eso es muy importante porque el proyecto cultural del asturiano fue especialmente difícil y exasperantemente lento. Ahora parece que estamos en un momento de aceleración y debe ser también el de la sensatez y el de ofrecer una oficialidad útil y ejemplar para España y para Europa, que preserve para futuros la lengua y que sea un marco de convivencia y de socialización. Habrá que discutir qué tipo de oficialidad, porque no es una cartilla que sepamos lo que es. Creo que partidos como Ciudadanos deberían replantearse su posición. Es evidente que Asturias necesita ilusión y leyes buenas y bien hechas y su opinión es importante.