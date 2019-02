Feten se despide hoy con récord de público Cientos de niños acudieron a disfrutar del espectáculo de Peneque, el títere que cumple 60 años en Gijón. / CAROLINA SANTOS El festival acogió ayer cuatro de los catorce estrenos programados a lo largo de los seis días de programación intensiva El buen tiempo ha abarrotado las calles y plazas y las salas alcanzaron una ocupación del 95% M. F. ANTUÑA Viernes, 22 febrero 2019, 00:37

Último día de Feten. Hoy se conocerá el palmarés y se dirá adiós a seis días consecutivos e intensivos con el público desbordando las salas y las calles. El año pasado participaron unas 40.000 personas; este 2019 la cifra será notablemente superior. A la espera del balance definitivo, en la organización no hay duda de que el récord de público es absoluto. Las salas se han llenado por encima del 95%, ha habido colas más que considerables para conseguir entradas y el aspecto de las calles y plazas no es un misterio para cualquier persona que estos días haya paseado por el centro de Gijón. Solo un día llovió y el resto el buen tiempo ha sido la norma. A lo dicho se suma que el número de propuestas callejeras ha sido superior al de años precedentes.

La Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas se despide, pues, dejando un magnífico sabor de boca entre el público familiar, que a lo largo de estos días ha tenido oportunidad de ver un total de catorce espectáculos de estreno de entre los 86 seleccionados. Cuatro de ellos su subieron a las tablas durante la jornada de ayer: 'Nudos', de la compañía andaluza Da.Te Danza; YOLO (You Only Live Once), de los valencianos Cía Lucas Escobedo-Teatre Escalante; 'Peneque, el sueño de los títeres', de Producciones Infantiles Miguel Pino, que celebraba así el 60 aniversario de su títere, y 'Zapatos nuevos', de Tian Gombau y L'Home Dibuixat.

«La mayoría de los espectáculos que llegan a Feten son producciones recientes, de los últimos meses, y en muchos casos tienen muy poquitos bolos, pero también contamos con muchos estrenos, algo que es un riesgo y que elegimos en función del proyecto y la trayectoria de la compañía», apunta Marián Osácar, directora de Feten. Ese riesgo es también grande para las compañías, que afrontan por vez primera un público no solo tan complicado como el infantil sino también el de los programadores que han de darles trabajo el resto del año. «Nuestros niños son los primeros que disfrutan de los espectáculos que se van a ver en España el resto del año», concluye Osácar.