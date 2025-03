Una ficción muy real

M. F. ANTUÑA Lunes, 25 de noviembre 2019, 01:25 | Actualizado 03:09h. Comenta Compartir

La propia película es una película. En el año 2012, dos después de la muerte de su abuelo Frank A. Lorang, Nuria Giménez halló en Suiza 50 bobinas de 16 milímetros y algunas de ocho milímetros en un sótano. Se trasladaron de Zúrich a Barcelona aquellas joyas grabadas y muy bien etiquetadas entre 1949 y 1968. Eran cintas familiares, pero también recogían imágenes que podrían considerarse históricas. Ella, amante del cine y de contar historias, comenzó un larguísimo proceso de visionado, tomando notas, apuntando frases. Y poco a poco, en su cabeza, de aquellas 29 horas de grabación surgió una nueva película que acaba de convertirse en la más premiada del FICX. 'My Mexican Bretzel' se apuntó tres galardones: mejor película española y mejor guion y dirección nacional entre las presentadas en secciones competitivas.

Siete años después de iniciar el trabajo, una película pequeñita, independiente y casi unipersonal se hacía mayor de repente. Y eso que la propuesta no es en absoluto convencional. En esas grabaciones hay dos personajes clave, su abuelo Franz y su abuela Ilse G. Ringier. Y ellos siguen siendo los protagonistas en el filme, pero no es su historia la que se cuenta, sino que Nuria, a partir de esas imágenes, redactó un guion que permite contar otra peripecia, en este caso de ficción, protagonizada por Vivian Barrett y Léon Barrett. «Es una pareja que se expresa de formas distintas, ella escribe un diario íntimo y él filma; leemos lo que ella escribe y con eso se conforma un cuadro de los dos», explica la directora. Son 20 años de la vida de esa pareja resumida en hora y cuarto. No es ni una comedia ni un drama, tampoco un falso documental, es un trabajo muy particular, indefinible, experimental, híbrido. Es una ficción que pasa por momentos importantes de la historia de Europa, que va de Nueva York a San Francisco deteniéndose en Nueva Orleans, París, Barcelona, Mallorca... «Aparecen hechos históricos, como el accidente que hubo en la carrera de Lemans en 1955, en la que murieron 80 personas, mi abuelo estaba allí», relata la directora a modo de ejemplo.

Confiesa Nuria Giménez que es un complejo puzle elaborado a ratos libres, con entusiasmo y mucho amor. «Antes de nada hablé con mi madre, sin su respaldo no lo habría hecho. Lo curioso es que cuando vio la película me dijo que era un retrato más verdadero de sus padres que si hubiese contado su historia real». El porqué de esa realidad que trasciende la ficción está en los detalles, en lo que no se ve a primera vista: «Fueron tantas horas de visionado que captas los matices más sutiles de todas la imágenes».