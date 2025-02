'Fortunata y Benito' salen a escena en Avilés

'Fortunata y Benito' es un título que remite inevitablemente a una gran novela y a un gran autor. A 'Fortunata y Jacinta' y a ... Benito Pérez Galdós. Pero esta ficción es teatral, es un homenaje al escritor, es una forma de acercar teatro y literatura al público más joven y guiarle a través de la sociedad española de finales del siglo XIX. El martes (19.15 horas) se sube a las tablas del Palacio Valdés de Avilés de la mano de LaJoven.

La obra se montó el pasado año para conmemorar el centenario de la muerte de Galdós. Laila Ripoll, reputada dramaturga y directora al frente ahora de la dirección artística del Teatro Fernán Gómez de Madrid, fue la elegida para tramar la mejor manera de hacerlo. Y lo hizo: «Después de leer muchas cosas y darle muchas vueltas, pensando que va dirigido a un público de Secundaria y Bachillerato al que o lo atrapas o lo pierdes para siempre, pensé que 'Fortunata y Jacinta' les tenía que gustar, son personajes jóvenes, son historias que pueden entender perfectamente, se pueden ver reflejados y pueden disfrutarlas; después cayó en mis manos 'La novela en el tranvía', la primera que publica Galdós, cuando era muy jovencito, y en esta obra hay una mezcla de las dos cosas».

No buscó Laila Ripoll en ningún momento reescribir al gran autor, sino rendirle tributo. «No me atrevería a enmendarle la plana, esto es un juego, un juguete, un recrearse, un pensar en el personaje de Galdós que funciona como el conejo de 'Alicia en el país de las maravillas' y descubre el mundo galdosiano». Afirma la autora que ha sido un proceso bonito que la llevó a enamorarse aún más del célebre escritor. El objetivo era lograr que ese enamoramiento traspasara al patio de butacas ante un público que no se anda con tonterías. Y ahí estaba el riesgo: «Sabes que si sale bien les va a descubrir algo maravilloso para toda la vida, pero si las cosas se hacen con mucho amor y respeto suelen salir muy bien». Claro que la realidad es la que es, y hay que «asumir que habrá chicos que no se enganchen nunca, pero la mayoría se quedan fascinados de lo que es el teatro, no pueden competir con él ni la tablet, ni las redes, ni el Tik Tok, es carne, está vivo, y no puede acabar con él ni una pandemia».

El público manda y Laila Ripoll tiene la sensación de vértigo que debieron sentir los escritores del Siglo de Oro. «Es para un público que se inicia en el teatro, que está con los ojos abiertos y sin prejuicios, no está resabiado y todo es más sencillo, te permites cosas que de otra manera te autocensurarías. Si les gusta les gusta y si no, no. Siento que debía ser un poco así en la época de los corrales, me gusta fantasear con que el público del XVII era así, gente que iba a divertirse y a dejarse emocionar». Y lo han hecho, lo hacen, y lo harán el martes en Avilés con la que, en pocas palabras, es «una historia de amor e injusticia» que engancha igualmente al público adulto.

Estrenada precisamente en febrero de 2020 antes del confinamiento, pudo hacer temporada en los Teatros del Canal pero la gira se quedó esperando su momento, que ha llegado en medio de olas y restricciones. El jovencísimo elenco, formado por Zhilah Azadeh, Cristina Bertol, Yolanda Fernández, Julio Montañana, Eva Caballero, Juan Carlos Pertusa y Jorge Yumar, está feliz de volver a las tablas y poder mostrar su trabajo. «Son pilares de energía y son alegría. Son muy disciplinados, todos cantan, bailan, están preparadísimos, muy acostumbrados a echarle horas», afirma la directora sobre el trabajo con los chicos.

El resultado, el 'feed back' del público, por el momento no puede ser mejor. Posiblemente algún fan de Galdós salga del patio de butacas: «Los coloquios en Madrid fueron impresionantes, las cosas que decían los chicos de 14 o 16 años... No se trata de meterse los 'Episodios nacionales' con 15 años, que tampoco es sano, pero sí que tenemos entre el público futuros lectores de Galdós», afirma Ripoll, que cree fundamental iniciar en la lectura en la escuela a los jóvenes, pero de una forma adecuada. Galdós -piensa- le daría el visto bueno a la obra. «Germán Gullón, uno de los mayores galdosistas que hay en el mundo, vino dos veces y salió emocionado».

Ella, que trabaja en un texto que se estrenará a finales de año, sigue creando pese a la covid, que, sostiene, no podrá con el teatro. «No sé cómo pero saldrá de esta, porque sale siempre. No es la primera pandemia ni la segunda ni la tercera, ya ha pasado por la peste negra, la gripe española, la viruela... Se reinventará, siempre se reinventa. No tiene recambio».