La Fura dels Baus llega en febrero a la Laboral con su 'Carmina Burana' La programación hasta junio incluye conciertos como los de Víctor Manuel y Antonio Orozco y espectáculos de humor J. L. GONZÁLEZ GIJÓN. Jueves, 20 diciembre 2018, 00:30

La Fura dels Baus recalará el primer fin de semana de febrero en el Teatro de la Laboral para presentar su espectáculo 'Carmina Burana', que ya ha pasado por tres continentes y ha sido visto por más de 160.000 espectadores. Concebido por Carlus Padrissa, miembro fundador del grupo, a partir de la obra de Carl Orff, este espectáculo sumerge al espectador en el peculiar universo de esta compañía a través de «impactantes escenas, efectos especiales e incluso fragancias primaverales». Cuatro funciones ofrecerá la compañía en Gijón. La primera, el viernes 1 de febrero, a las 18 horas. El sábado 2, doble pase a las 18 y 20.30 horas, para cerrar el domingo 3 con una sesión a las 17 horas. Las entradas, ya a la venta, cuestan entre 60 y 45 euros.

La programación de la Laboral hasta el mes de junio incluye muchas más propuestas, que van de la música al humor pasando por diferentes espectáculos. Rodrigo Cuevas y Stage Movie abrirán el año el 4 de enero con 'Horror. El show que nunca se debió hacer'. Estrenado el pasado mes de agosto en el Teatro Jovellanos, este espectáculo de ritmo desenfrenado promete no dejar indiferente a nadie. El 11 de enero será el turno de Antonio Orozco, que acude a Gijón con su espectáculo 'Único', con el que ha cosechado un notable éxito.

El apartado musical de la programación de la Laboral incluye otras citas de calado. Es el caso del concierto de Víctor Manuel, que presentará el sábado, 16 y el domingo, 17 de febrero su disco 'Casi nada está en su sitio', el primero en diez años del artista de Mieres. Una semana antes será Michael Jackson el protagonista con el espectáculo 'Forever. The best show about the king of pop', un repaso homenaje a la carrera del artista que viene avalado por la propia familia Jackson. Miriam Rodríguez, Sweet California, Carlos Goñi y la Film Symphonyc Orchestra son otras de las propuestas musicales para estos meses.

El humor también tendrá su espacio en la programación del teatro gijonés. El humorista David Broncano se pone al frente de 'La vida moderna. Live show'. José Mota, Florentino Fernández y Santiago Segura presentarán su espectáculo 'Dos tontos y yo', mientras que Roberto Bodegas y Alberto Casado, integrantes de Pantomima Full, interpretarán varios 'sketches' en directo. Una completa programación con opciones para todos los gustos.