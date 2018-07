Gijón reúne a bailarines y coreógrafos en el Contemporary Dance Course Dana Raz. / A. PIÑA Comienza el lunes en las aulas del Conservatorio de Música y Danza, en la Laboral, y se prolongará hasta el viernes REDACCIÓN GIJÓN. Domingo, 22 julio 2018, 02:39

Desde mañana y hasta el viernes, Gijón se convierte en una referencia de la danza contemporánea al acoger la segunda edición del Intensive Contemporary Dance Course. Se trata de un evento que reunirá en las aulas del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón a cinco prestigiosos coreógrafos venidos de Israel, España, Inglaterra e Italia, con el objetivo de impartir workshops de danza contemporánea a bailarines profesionales y aspirantes llegados desde diversas regiones de España y del extranjero. Dana Raz, Thomas Noone, Igor Bacovich, Iratxe Ansa y Nir Even Shoam componen el elenco de bailarines y coreógrafos que impartirán los métodos y técnicas de su propio repertorio y de las corrientes y tendencias más consolidadas del panorama dancístico internacional.

Máximo aprovechamiento

El curso hace honor al adjetivo «intenso» de su título, ofreciendo un programa exhaustivo que tiene por objetivo en boca de la bailarina israelí afincada en Asturias Dana Raz «aprovechar al máximo la presencia de las primeras figuras de la danza contemporánea, de forma que los alumnos embeban en una semana las técnicas y los conocimientos que tardarían meses en adquirir de otra forma». Además, «existen pocas oportunidades para juntar tanto talento de una sola vez, especialmente en el norte de España».

Cabe destacar la consolidación del OICDC que sitúa Asturias, primero en Oviedo y ahora en Gijón, en el mapa internacional de la danza contemporánea. El curso que este lunes da sus primeros pasos está impulsado por Dana Raz y Elisa Novo.