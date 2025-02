Si hay un pueblo que admiro, por la perseverancia en su ser, es el gitano. Entraron en la península ibérica en el siglo XV, fueron ... la última arribada indoeuropea que llegó a una Europa que ya era vieja y traían con ellos luces, churumbeles y alegría. También mucha pena entre claveles siemprevistos y leyendas de princesas y pastores, de rubíes perdidos por el largo camino andado y hogueras en la intemperie que encendían, con sus chispas ascendentes, las estrellas del cielo. Habían salido del Punyab, una región entre la India y Pakistán, hacia el siglo VI, y hablaban una lengua indoeuropea como la nuestra, emparentada con el griego, el céltico y el latín. Fueron los últimos de los nuestros que llegaron a esta ribera del mundo; actualmente son los únicos que recuerdan la lenta travesía de las migraciones cuando los tatarabuelos de nuestros tatarabuelos, y los tatarabuelos de los tatarabuelos de estos, en la progresión que se crea históricamente estimada, arrearon detrás de un rebaño de ganado presintiendo que tras el desierto estaba el paraíso.

En Paniceiros a los gitanos los llamábamos húngaros como en otros lugares los llamaban bohemios. Su origen era un misterio y en general en España se supuso que venían de Egipto. Venían de mucho más lejos, atravesando ríos de hambre y necesidad, expulsados por todos. Por lo que sea, nunca condescendieron totalmente al sedentarismo y, siempre de paso, se encaminaron hacia el último confín. Hay gitanos en Asturias, en Irlanda, en Suecia, en Francia, en Hungría, en Rumanía y en Rusia; hay gitanos en Colombia y en los Estados Unidos de América; hay gitanos en Filipinas y en China. Y en todos estos lugares del amplio mundo -aunque en la mayoría han perdido la lengua propia, el romaní o caló- han defendido una manera de ser como si no se fiasen del halago de la tierra.

Los habrá, no lo dudo, pero no conozco un gitano que haya sembrado una huerta. ¿Si no voy a estar aquí para recoger el fruto -razonarían- para qué voy a sembrar? Si mañana me van a echar, ¿para qué voy a echar raíces?

Nos conocen muy bien, se han acomodado en nuestra superstición. De nuestra desconfianza al extranjero -¿y cómo puede ser extranjero alguien que lleva con nosotros desde el siglo XV?- han hecho modo de vida. Algunas veces les fue bien, la mayoría de las veces les fue mal; mas a pesar de las amarguras de la historia, de las persecuciones y de las leyes que los calificaban, solo por nacer en una determinada familia, de vagos y maleantes, prefirieron seguir siendo quienes eran, aquellos que en caravana se dirigían hacia el ideal. Hacen mal quienes subestiman la cultura gitana. Los gitanos saben por dónde circula la sangre del mundo y saben, en su lengua olvidada, lo que significan las palabras «padre, madre, hermano, hermana, sol, viento, norte, sur, alma, elementos».

Hoy vino por casa un matrimonio gitano con su furgoneta buscando chatarra. Pagan sus impuestos, se quejan de Hacienda como todo quisqui, se esfuerzan a su manera en la igualdad. Viven en Trubia, pero cuando se enteraron de que yo procedo de Tineo me hablaron de un primo suyo que casara allí, con una rumana gitana «nacida en Tineo». Patria dispersa, y conformadora como todas las que somos de la nación española, con su sufrimiento y experiencia han logrado lo imposible: una nación con mapa, pero sin territorio. Una nación reflexiva, pues saben que solo en el cielo, pues aún encienden hogueras con los palés de las afueras, se reflejan las estrellas.

Conozco demasiado bien las razones por las que el Estado desde que se conformó como tal no ha atendido la razón gitana en España condenándolos, por comodidad e interés, a un «apartheid» que resulta violento a toda razón democrática. No se trata de darles un piso en Xixón o en Sama, que no lo necesitan por mucho que a nadie le amargue un dulce regalado. No lo necesitan, pues ya tienen el amplio mundo para vivir. Los gitanos prefieren de momento vivir en las esquinas. No en el suburbio, sino en el alrededor. Lo que nunca se ha hecho es asumir como propio o entrañable socialmente todo lo bueno que tenga su cultura. No es una cuestión de piedad social. La solidaridad pasa por el reconocimiento del Otro. Debería haber en España, y no digo ninguna enormidad, una comunidad autónoma gitana interterritorial que cosiese España de una punta a otra, de Coruña a Alicante, de Granada a Cuideiru. Una comunidad autónoma con su parlamento de nómadas censados con derecho a voto que pudiese reconstituir junto a nosotros su cultura y sus leyes sometidas a la Constitución vigente. Les debemos mucho, entre otras cosas la memoria del mundo con todas sus contradicciones.

Una nación no es una patria, que a cada uno le toca cultural o sentimentalmente la suya. Una nación -la española y europea es la mía como mi patria es la asturiana- es la firme vocación de ser en libertad, fraternidad e igualdad. Una nación es fundamentalmente un discurso civilizado sobre el Otro. Una nación es cruzarse con una caravana de gitanos y entender que la Historia no se acaba aquí, que va más allá. Y que, entre todos, soportando las asperezas del día a día, podríamos hacer que esa historia, la particular al menos, la que nos toca tan cerca, no acabase como el rosario de la Aurora.