«La gran literatura no tiene patria» Patio de columnas del Palacio Almudí, sede de la tercera edición de Futuro en Español en Murcia. / NACHO GARCÍA / AGM Raúl Tola, David Toscana y José Belmonte Serrano alaban la hondura literaria de la figura de Vargas Llosa en Futuro en Español MANUEL MADRID MURCIA. Jueves, 26 septiembre 2019, 00:26

Mario Vargas Llosa alcanzó en 2010 el honor de ingresar en esa cotizadísima lista de laureados con el Nobel de Literatura. Es «el último superviviente de una generación de escritores brillantes de América Latina», lo definió ayer el escritor y periodista limeño Raúl Tola, especialista en su obra, que disertó sobre la figura del autor de 'Conversación en La Catedral' (1969) en la tercera edición de Futuro en Español en Murcia, un foro impulsado por Vocento y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina para establecer puentes entre ambas orillas del Atlántico.

Esta primera sesión estuvo dedicada por entero a la figura del Nobel. Tola recordó, en una animada conversación con el profesor de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la UMU José Belmonte Serrano, que durante mucho tiempo a América Latina se la miró «como un continente indigenista», concepto que empieza a cuestionarse cuando Vargas Llosa inaugura el 'boom' de la literatura latinoamericana con 'La ciudad y los perros' (1963), novela que escribe con 24 años. Una vez, Belmonte tuvo la oportunidad de conversar con Vargas Llosa y preguntarle si esa era su mejor novela, «y él me contestó que si hubiera sido así, ya se habría pegado un tiro». Esa novela dio muchas vueltas, recordaron los ponentes, «y casi no se publica, pero aparece en su camino Carlos Barral, y le dan el premio Biblioteca Breve... y así comenzó todo».

Muchas décadas después, habiendo ganado ya el Nobel, estaba por salir su novela 'El héroe discreto' cuando Vargas Llosa contó a Raúl Tola en una caminata matutina por Nueva York que el sueño de cualquier escritor es que la novela por venir siempre sea mejor que la anterior, por aquello de mantener viva la ilusión por el perfeccionamiento.

La tía Julia

Para Belmonte Serrano, las «novelas de desecho» de Vargas Llosa, que incluso se consideran menores, no lo son tal. Y en ese capítulo citó una con la que ha disfrutado su relectura, como 'La tía Julia y el escribidor' (1977), y que ha redescubierto con fascinación. Es la única novela en la que llama a los personajes como las personas que los inspiraron.

Para Tola, 'Conversación en La Catedral' es la mejor novela de Vargas Llosa, «basada en la estructura de la Trilogía USA de Dos Passos, frente a 'La casa verde', que tiene mucho de sobretécnica literaria». Belmonte Serrano contó que casi le cuesta la vida 'Conversación en La Catedral', «ya que una vez haciendo el itinerario del libro por Lima, no había hecho ni un kilómetro cuando me asaltaron, y me robaron la cartera». A punto de salir la nueva novela de Vargas Llosa, 'Tiempos recios', el escritor sigue teniendo las mismas ganas de escribir que cuando empezó siendo un niño, alabó Tola, «porque lo más importante que le ocurrió en la vida fue aprender a leer con 5 años». La cita sirvió para constatar una gran verdad: «La gran literatura no tiene patria».