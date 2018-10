«Me gustaría hacer uno de mis trabajos en el Niemeyer» Spencer Tunick, en Avilés, ante una de sus famosas fotografías. / MARIETA «Mis fotografías exploran la relación de la desnudez con el entorno, se establece un diálogo del cuerpo con el paisaje; no buscan el erotismo» Spencer Tunick Fotógrafo FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Viernes, 5 octubre 2018, 01:37

Desde ayer y hasta el próximo siete de enero, el auditorio del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer acoge 'Desnudos', la primera retrospectiva en España de la obra de Spencer Tunick (Middletown, Nueva York, 1967). Conocido popularmente como el «fotógrafo de los desnudos», las 62 imágenes de gran formato organizadas en cinco series y el video que se proyecta evidencian que su obra va más allá del desnudo del cuerpo para reflexionar sobre su tiempo. Tunick confiesa su fascinación por Asturias y no le importaría trabajar en la región.

-¿Cómo llega a fotografiar desnudos?

-Cuando yo era estudiante en el Centro Internacional de Fotografía no hice ninguna fotografía. Mis compañeros estaban haciéndolas, yo pasaba el tiempo en la biblioteca estudiando las representaciones de Yayoi Kusama y pintores como Feeley o Pollock. La combinación de todos esos elementos me llevó a trabajar el desnudo.

-En ocasiones sus trabajos generan debates antes de su realización. ¿Le interesa esa parte o se centra en la obra artística y su repercusión?

-Los debates previos no me interesan. Me distraen. Como artista, lo que me interesa es la obra artística. El momento de creación es muy bello e intenso. El objeto artístico tiene mucho más peso en sí. Es lo que más me gusta.

-¿Resulta más compleja una fotografía masiva o la que hace con pocas personas?

-Los desnudos colectivos resultan muy complicados porque existe muchísimo trabajo detrás. La organización es muy importante. Los desnudos individuales son diferentes a los trabajos de los fotógrafos de moda u otros trabajos artísticos. Siempre me preocupo de elegir bien el fondo y el campo. En 'American Zone' creé una historia entre el desnudo y el fondo, una narrativa que genera un misterio y misticismos que es muy difícil de conseguir.

-¿Por qué en sus imágenes no hay erotismo y sí reflexión, un diálogo entre el cuerpo y el entorno?

-Mi trabajo es sobre la relación de la desnudez con el entorno, no se busca la sensualidad. Establezco un diálogo del cuerpo con la ciudad o el paisaje. Además, así me resulta más fácil llegar a sitios como Moscú, San Petersburgo, Bielorrusia o Asia.

-¿Cómo le gustaría ser recordado?

-Como una persona que dedicó su tiempo a proporcionar a la gente experiencias positivas y un artista que consiguió hacer realidad su visión.

-Es su primera retrospectiva en España. ¿Qué aconseja a los visitantes que se acerquen?

-Pueden venir a ver la exposición y estar diez minutos o ver también el video y estar más tiempo. Es una buena idea que vengan con sus padres y los padres con sus hijos para poder verla juntos y reflexionar sobre el cuerpo desnudo, con sus diferentes visiones. Para mí es un honor estar en este espacio con una arquitectura tan visionaria y estupenda y que realza los desnudos.

-¿Le gustaría crear aquí una de sus obras?

-Si pudiera, sería un honor. En la plaza del Centro Niemeyer o en Avilés. Me encantaría ser invitado para hacer un trabajo. Una primer idea sería poner a cada persona con muchos oricios encima, veinte o treinta. Tendría que regresar para localizar exteriores.