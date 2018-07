«Hacemos cartera de lectores»

Es editor vocacional. De los que leen un par de originales al día, que buscan y rebuscan autores de vanguardia e historias inéditas. Miguel Ángel de Rus, también escritor, periodista y apasionado de la literatura, participa en la Semana Negra con MAR, su editorial, que juega en una liga muy diferente a la de los colosos del negro sobre blanco. «Buscamos periodistas, profesionales liberales que están en relación con las alcantarillas de la sociedad desde otra perspectiva», explica el editor madrileño, que tiene en su premio de novela negra Wilkie Collins una manera de llegar a nuevos narradores. Uno de los que lo ha ganado, Carlos Augusto Casas, finalista del Silverio Cañada que hoy se falla, es para De Rus, junto a otros como Javier Hernández Velázquez o Carmelo Anaya, nombre destacado de la novela negra de hoy.

Porque ayer la novela negra era periferia y hoy es centralidad pura, porque las grandes editoriales han visto en ella una fuente de best sellers. Pero esa tendencia, augura De Rus, llega tiene los días contados. «El fin del boom de la novela negra se va a dar en los súper best sellers, pero no en las pequeñas editoriales», anota. Cree que la buena literatura, la que quedará, se va editar sin grandes artificios y va a ir poco a poco hallando su lugar y su público fiel.

Nada que ver el trabajo de editoriales como la suya con el de las grandes. Su apuesta está por cuidar las librerías y los clubes de lecturas, por sembrar en ese terreno para recoger. «Estamos haciendo cartera de lectores», apunta.