«Están haciendo que nos olvidemos del Mediterráneo al dejarlo sin testigos»

Olmo Calvo estará hoy en Gijón para presentar sus fotos del Mediterráneo. Esta tarde en el Barjola dirigirá una visita guiada por la exposición 'Mediterráneo. Una gran fosa común' en el marco de las jornadas Defoto. Olmo Calvo, Fotoperiodista. GIJÓN. Viernes, 21 junio 2019

El 30 de mayo se inauguró en el Museo Barjola de Gijón la exposicíon fotográfica 'Mediterráneo. Una gran fosa común', un viaje nada complaciente por ese mar atestado de cadáveres de migrantes que tratan de llegar a Europa. Olmo Calvo (Santander, 1982) disparó durante años sobre esa realidad para mostrarla en esta orilla del mundo. Hoy estará en el museo, a las 19 horas, para dirigir una visita guiada por la muestra y mantener un encuentro con los asistentes.

-¿Nos estamos olvidando del Mediterráneo?

-Más que olvidándonos, están haciendo que nos olvidemos con una serie de políticas que se han impuesto en la UE y que han provocado el bloqueo de los barcos que trabajaban en el rescate humanitario. Eso ha producido que haya menos noticias, están dejando sin testigos el Mediterráneo al desaparecer las ONG y los periodistas independientes.

-¿Y no nos hemos insensibilizado también?

-No sé. Yo hago mi trabajo, que es documentar de la manera más honesta posible la realidad que he ido a cubrir, luego deberíamos hacer una reflexión colectiva como sociedad. Hay voces que responsabilizan demasiado al tipo de imágenes que se hacen, de las barcas llegando a las costas, que dicen son repetitivas, pero yo creo que no es cierto, no comparto esa argumentación. Se muestran reportajes diferentes, en el mar y en los distintos países; es disparar al mensajero. Los trabajos se podrán hacer mejor o peor, pero la auténtica reflexión es si determinadas imágenes o temas nos saturan o preferimos ponernos un velo para no verlos.

-¿Alguna solución?

-Qué va, lo único que hago es documentar lo que pasa y mostrar que esa realidad sigue existiendo. En su día a día cada uno puede hacer diferentes cosas, cada cual verá cómo lo afronta, si quiere participar, si no, si va más allá o más acá, pero sí creo que como sociedad deberíamos tener una respuesta colectiva. Lo importante es seguir manteniendo la atención y señalando que estas cosas pasan.

-¿Cómo se llega a la selección de instantáneas de la exposición?

-'Mediterráneo' es una selección de imágenes que arranca con un trabajo en 2015 por la ruta de los Balcanes y el gran movimiento migratorio que se produjo. Comencé en el continente, luego fui a la isla de Lesbos y después determiné que iba a intentar seguir cubriendo el tema migratorio a lo largo de los años sucesivos. Hay fotografías del Mediterráneo central, de Libia a las costas italianas, y también de la frontera sur de España, las últimas de 2018.

-¿Es más difícil hacer la foto o elegir la mejor foto entre las hechas?

-No sabría decir. Hacer las fotos es un trabajo en el que hay momentos complicados, debemos tener claro cuál es nuestra función pero sin olvidar que somos personas antes que fotoperiodistas; si hay que echar una mano se va a ayudar. Pero uno tiene que tener claro cuál es su objetivo, que es documentar esa realidad para que la gente puede llegar a hacerse una idea de cómo es. Tomar la foto puede tener su dificultad en determinadas situaciones y escogerla también, sobre todo porque al final con las imágenes estás narrando realidades muy sensibles que tienen que ver con la vulneracion de los derechos humanos.

-¿Pero cuántas fotos para llegar a quince?

-Miles sobre las que quedan en una primera selección 400 o 500.

-¿Por qué una fotografía emociona y otra no?

-Está en la mirada de la persona. Se conjugan una serie de razones, es imprevisible que una foto tenga más o menos impacto. Pero sí tienen que ser imágenes que la gente pueda sentir cercanas.

-¿Cómo se conjuga la belleza de una imagen con el dolor que transmite?

-Apelo también a nuestra propia mirada, que decide qué es bello y qué no, yo intento construir imágenes que sean sencillas, fáciles de leer y que tengan contenido.

-Ha hecho un trabajo sobre los Rohingyas, ¿qué es lo próximo?

-Mi trabajo en el día a día está en Madrid, en política, en sociedad, y trato de encontrar el equilibrio con los proyectos personales y seguir los temas que me interesan aquí. Somos trabajadores que tenemos que pagar autónomos.