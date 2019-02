Hevia: «No voy a dimitir, pero entregaremos las llaves de la SGAE cuando lo diga el juez» José Ángel Hevia. / EFE El ministro de Cultura solicitó ayer a la Audiencia Nacional la intervención de la Sociedad General de Autores, que preside el gaitero asturiano R. MARTÍNEZ / AGENCIAS Martes, 19 febrero 2019, 00:25

El presidente de la SGAE desde el 26 de octubre, el gaitero asturiano José Ángel Hevia, explicaba ayer que le había sorprendido la petición del Ministerio de Cultura a la Audiencia Nacional de intervención judicial de la entidad, pese a lo cual no se plantea dimitir: «Lo que procede es estar con valentía haciendo frente al quehacer diario, no la dimisión», explicó a la agencia Efe. El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, acababa de solicitar finalmente a la Audiencia Nacional la autorización para la intervención -por un plazo inicial de 6 meses- y, de forma cautelar, la anulación de los órganos de gobierno de la entidad, dado que «esta no ha atendido los requerimientos y el apercibimiento que le han hecho por incumplimientos graves de la normativa vigente».

Hevia decía ayer que en la SGAE solo conocen la petición de intervención por los periódicos y que ha sido para él «una sorpresa», a pesar de que «de alguna manera» venía «anunciándose», en referencia a los 13 requerimientos que se le habían hecho desde julio de 2017, el apercibimiento de Cultura y las declaraciones al respecto del ministro en los últimos meses. «En el momento en que un juez determine que tenemos que irnos, no solo el presidente, sino la junta directiva, estaremos a lo que determine la legalidad. Ante una orden judicial no tendremos ningún problema en entregar las llaves de la casa», añadió.

Si el juez autoriza su petición, Guirao nombrará un gestor interino constituido bajo la forma de una comisión, que asumiría las funciones legales y estatutarias de los órganos de gobierno de la entidad. Hevia, que en la última asamblea general de la entidad, del 27 de diciembre, alertó a los 22.000 socios sobre la necesidad de aprobar la modificación de su estatutos para «salvarse», recordó que solo apoyaron el cambio el 58% de los presentes cuando es preceptivo el 73% (dos tercios). «Lo que no podemos hacer desde la SGAE es forzar el voto democrático de los socios», subrayó el presidente de la entidad, que recuerda que hace dos semanas «invitaron» al ministerio «a establecer una forma para la aplicación directa de la normativa», es decir, su modificación «por imposición legal». Hevia asegura que «siempre han atendido en tiempo y plazo» todos los requerimientos de Cultura: «Lo que no se pudo cumplir fue tener unos estatutos aprobados», se lamenta.

En cuanto al reparto de la recaudación, otro de los motivos que sustentan la petición de intervención a la Audiencia Nacional, Hevia aclara que la SGAE «acaba de aprobar» que se someterá a lo que dictamine la ley, «que está previsto que entre en vigor el jueves 21», «lo hemos asumido». Según la nueva normativa, las entidades de gestión como la SGAE no podrán repartir más de un 20 % de lo recaudado por cada autor por la emisión de su obra en un horario con «ausencia de audiencia significativa». Considera que Guirao, que ayer dijo9 que es «absolutamente desproporcionado» que «el 70% de la música con cesión de derechos de artistas» en televisión sea «entre las 2 y las 6 de la madrugada», tiene «una percepción muy subjetiva al respecto porque lo que llega a la tele nocturna es ni más ni menos que un 16%, y de ella la mitad va a parar a editoras de televisión y la otra mitad a unos 4.000 autores españoles», se defendía Hevia.

En cuanto al voto electrónico, la SGAE se ha comprometido al establecimiento de una normativa para permitirlo en las elecciones: «Nuestro compromiso es que se establezca de manera ágil y consensuada para todos los socios», añadió. El ministro de Cultura, recordó ayer en Córdoba que si la SGAE se «pone al día» antes de que el juez de la Audiencia Nacional decida sobre la petición de intervenir este organismo, todo se habrá solucionado.