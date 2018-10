Un hogar en el espacio Un momento de la actuación de la compañía Vortice en el Jovellanos. / CAROLINA SANTOS La compañía portuguesa Vortice seduce al público del Jovellanos con su espectáculo futurista 'Home 2.0'El montaje se sirve de la tecnología audiovisual para crear una escenografía virtual para los danzantes PABLO A. MARÍN ESTRADA GIJÓN. Domingo, 28 octubre 2018, 01:32

Medio siglo después de la llegada del ser humano a la Luna, el espacio exterior sigue siendo un territorio donde todo está aún por descubrir, comenzando por las posibilidades de adaptación de nuestra especie a nuevas formas de habitabilidad y relación social. El montaje 'Home 2.0' de la compañía portuguesa Vortice Dance que ayer se pudo ver en el Teatro Jovellanos, dentro de la programación de Danza Xixón, ofrece una reflexión sobre la vida en esa 'terra incognita', que aborda también la íntima relación de los astronautas con la Tierra, la naturaleza y los afectos, su verdadero cordón umbilical con el mundo al que pertenecen.

Cláudia Martins y Rafael Carriço -autores de la coreografía e intérpretes de la pieza- han adaptado la obra de Phyllis J. Johnson 'At Home in the Space' al lenguaje de la danza contemporánea y en él exploran el movimiento del cuerpo humano en una realidad física muy distinta a la que hemos conocido hasta ahora. Es ese 'baile' que remite al espectador a las imágenes de los astronautas desplazándose por el interior de sus naves o de una estación espacial; también a '2001' de Kubrick, una referencia inevitable para quien asiste a la función de Vortice Dance.

El montaje se sirve de un eficaz empleo de las tecnologías audiovisuales para crear una escenografía virtual en la que los danzantes oscilan, desafiando a la gravedad, como frágiles marionetas cuyos hilos maneja la fuerza de un dios desconocido. Un dios con la forma de esa realidad en la que nada será igual para nuestra especie. El sugestivo y hermoso espectáculo de la compañía portuguesa invita a ir pensando en ese nuevo hogar.

El público del Jovellanos, que lamentablemente no llegó a llenar ni siquiera el patio de butacas, supo apreciar la calidad y la belleza de la propuesta escénica, que despidió con una sincera ovación.