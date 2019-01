«El humor es antídoto del fundamentalismo» Albert Boadella, en el paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. / PABLO LORENZANA El presidente de la ficiticia Tabarnia advierte del peligro de tantos tabúes que acechan y convierten a la sociedad en inquisidora en las redes Albert Boadella desvela «la ficción» de Cataluña en una conferencia sobre 'Arte y libertad' M. F. ANTUÑA OVIEDO. Martes, 22 enero 2019, 00:33

Sostiene Albert Boadella que los cómicos en lugar del Ministerio de Cultura deberían depender del de Sanidad. Porque reír, porque el humor, es una cuestión de salud. De salud mental. El dramaturgo catalán aplicó ayer un demoledor y eficaz tratamiento contra intolerancias varias en el paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, abarrotado para la ocasión, para escucharle hablar de 'Arte y libertad' en una conferencia organizada por la Cátedra Emilio Alarcos Llorach.

Presentado por Magdalena Cueto, profesora de Teoría Literaria de la Universidad de Oviedo, el fundador de Els Joglars comenzó suavecito, definiendo el arte como ese lugar en el que lo intangible toma forma y se encuentran explicaciones, asegurando que no lo hay sin poesía, no entendida como versos, sino como esa magia que se revela cuando Velázquez mezcla pinturas y obra 'Las meninas', cuando alguien desde lo mínimo consigue lo máximo, ya sea en la pintura, en el teatro o en la música. El arte ha de desvelar lo que se oculta, el artista debe poner el foco y mostrar la realidad. No hace falta fantasía, sino esa capacidad para ver y «desvelar la realidad profunda de las cosas», con sentido del ritmo, del tiempo, poniendo los ojos no sobre la epidermis sino muchísimo más abajo.

Empezó filosófico y poético y poco a poco fue repartiendo leña, avanzando en los tabúes que hoy en día coartan la libertad de expresión -que está para que se pueda decir no lo que nos gusta, sino precisamente lo que no nos gusta oír-. «La sociedad está ejerciendo un influjo inquisitorial a través de las redes sociales», constató contundente. Ahí está el peligro en los tiempos que corren en los que es preciso transgredir lo políticameante correcto, y siempre teniendo claro que la ficción es ficción, que una canción no puede ser motivo de cárcel por poca gracia que tenga. «La belleza es el mayor encubrimiento de la libertad de expresión», apuntó, dejando claro que el mensaje de Valtonyc sería más asumible con un aria de Verdi. Dicho esto, advirtió: «Cualquier día acabaremos viendo que cuando Otelo degüella a Desdémona saldrán un par de espectadores denunciando violencia de género».

«Cualquier día saldrán denunciando violencia de género cuando Otelo degüella a Desdémona»«Desde Tabarnia colocamos espejos tratando de desmontar el ridículo nacionalista»

Boadella rememoró todos los pleitos judiciales que tuvo con Els Joglars -incluida su huida de un hospital para evitar la cárcel después de ser ingresado por fingir vomitar sangre- hasta llegar a 'Ubú, president'. Y ahí entró en escena el cómico y presidente de la ficticia Tabarnia. Ejemplo de que con humor, con mucho humor, todo es posible y con la ficción se pueden combatir otras ficciones. Como la de Cataluña y el nacionalismo, sustentada en un sinfín de trampas. Se explayó a gusto Boadella hablando de las mentiras de los «rasgos diferenciales de superioridad» y «del derecho a decidir», tildó de xenofóbicas directamente las posturas de sus paisanos nacionalistas cimentadas no a través del amor, sino del odio, mucho más fuerte a la hora de unir voluntades. «Así llegamos a la secta Guinness del mundo, con dos millones de ciudadanos» llevados más por «la fe que por el pensamiento». La solución, de momento, el humor: «Es el gran antídoto contra cualquier fundamentalismo». Desde Tabarnia -sostiene- colocan «espejos tratando de desmontar su propio ridículo». Claro que, al final, la culpa de todo no la tiene Carles Puigdemont, sino Tàpies, y sus «garabatos» en la sala de la Generalitat. «Si en lugar de esas pinturas, estuvieran las de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, todo esto no hubiera pasado, porque el arte es inspirador de la inteligencia y del buen hacer del ser humano». La larguísima ovación del público no fue ficción, fue una gozosa realidad.