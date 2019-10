«Lo más importante es darle futuro al pasado» La presidenta de Hispania Nostra, Araceli Pereda. / MARIO ROJAS «El patrimonio cultural es un elemento de atracción y de lucha contra la despoblación fundamental» Araceli Pereda Presidenta de Hispania Nostra A. COLLADO GIJÓN. Sábado, 5 octubre 2019, 01:29

Semanas después de que Hispania Nostra publicase su lista roja de monumentos en peligro -que incluye una veintena de la región-, la plataforma ha recalado en Asturias para celebrar su 38 Foro Anual de Asociaciones y Gestores Culturales, que cada año celebra en un lugar de España. Oviedo y Villaviciosa han sido las ciudades elegidas para las actividades programadas a lo largo de ayer y hoy, en la que será su «primera vez» en el Principado. Lo cuenta su presidenta, Araceli Pereda (Noja, 1946).

-En el foro hablan de la importancia del patrimonio cultural en la lucha contra la despoblación.

-Nos parece un elemento de atracción fundamental. Nos referimos al patrimonio material e inmaterial porque todo eso, bien administrado de manera sostenible, puede ayudar a solucionar los problemas de despoblamiento. Primero atrae al turismo y después sirve para fijar población.

-¿Qué pasos podría dar Asturias en este sentido?

-Estamos viendo algunos proyectos interesantes. José Manuel Pérez 'Pericles' ha hablado sobre su experiencia en Duro Felguera y sobre la recuperación de patrimonio industrial... También hemos abordado la importancia del micromecenazgo. Hay pequeños lugares que pueden salvarse con campañas de apoyo, de cinco euros en cinco euros. Ya existen ejemplos exitosos de recuperación, por ejemplo de retablos, con micromecenazgo.

-En las cuencas mineras se está intentando dar contenido cultural y turístico al patrimonio minero. ¿Pasa por ahí la solución?.

-No tienen por qué ser actividades puramente culturales. Puede haber también incubadoras empresariales, por ejemplo. Lo más importante es darle futuro al pasado, darle un uso al patrimonio. En función, claro, de las posibilidades y las necesidades de cada zona.

-En su lista roja incluyen veinte monumentos de la región. ¿Es grave la situación?

-Nosotros trabajamos sobre la información que nos proporcionan nuestros socios y un comité científico estudia cada caso y ve si lo mete o no en la lista roja. Hay zonas que no tienen nada en la lista, pero no es porque tengan menos monumentos en peligro, sino porque a la sociedad le preocupa menos y recibimos menos denuncias.

-La mayor parte de estos monumentos son de propiedad privada. ¿Cómo se puede atajar el problema en estos casos?

-Dándoles un uso que los haga viables y sostenibles económicamente. Hay palacios que como viviendas son carísimos de mantener y normalmente la solución es darle un uso comercial, que puede ser turístico, cultural u hostelero... depende de las posibilidades que se presenten.