«Mi inspiración está en lo norteño» Hugo Fontela, en la iglesia de Nuestra Señora del Fresno, en Grado, un lugar muy especial junto a la casa de sus bisabuelos. / HUGO ÁLVAREZ «He tenido la suerte de vivir en un pueblo y disfrutar de esas cosas que van desapareciendo; la infancia no la cambio por nada»Hugo Fontela fue un niño feliz que creció en Grado y con 18 años se fue a Nueva York M. F. ANTUÑA Domingo, 28 julio 2019, 01:42

Del pueblo a la gran ciudad. A la metrópoli, a la capital del mundo. Hugo Fontela (Grado, 1986) se crió viendo y viviendo los paisajes de Piñole y Valle, recogiendo moras en las veredas, viendo segar la hierba, enredando como todos los críos, metiéndose por mil vericuetos. «He tenido la suerte de vivir en un pueblo y disfrutar de todas esas cosas que van desapareciendo, que ya no existen, la infancia no la cambio por nada, esas imágenes perennes en la memoria son insuperables».

Grado fue el escenario vital del mayor de dos hermanos -su hermana tiene diez años menos- que frecuentaba la casa familiar de los bisabuelos al ladito mismo de la iglesia de Nuestra Señora del Fresno. «Es una iglesia barroca muy bonita, iba a las novenas, a las romerías, tiene unas vistas preciosas sobre el valle de Grado y hacia Cornellana y Salas». Ese niño que hacía recados de una casa a otra a la espera de ser recompensado con un caramelo o una onza de chocolate se hizo mayor con una vocación tan clara en la mente que cuando cumplió los 18 años supo dónde quería ir: a Nueva York. «Fue una decisión reflexiva, pero tambíen contundente, que condicionó el resto de mi vida, porque mi inquietud era saber qué se estaba haciendo en el arte contemporáneo».

Aquel Nueva York no era el de hoy. Vestía aún una piel más auténtica que ha perdido ahora a base de recibir hordas de turistas. La ciudad marcó su obra, su manera de trabajar y le enseñó a vivir. «Me adapté muy bien, tenía muy claro que quería ser pintor, yo iba a reafirmarme y eso hubiera pasado en cualquier otro sitio, pero vivir esa etapa inmediata a la adolescencia allí fue una suerte, era una ciudad tan atractiva, que de la manaña a la noche tu forma de ver la vida, de pensar y de crear puede cambiar al cien por cien». Moraba en el West Village en una de esas casas de ladrillo rojo y escalera justo enfrente a la de 'Friends'.

Fueron diez años. Y tocó de nuevo cambiar de rumbo. Tocaba el viaje de vuelta a España. «Era el fin de un ciclo, me incorporé a la galería Marlborough y me vine a Madrid , donde tengo un estudio amplio y confortable, pero el sitio de la inspiración no está en donde trabajo, sino en Asturias, en las rocas, el agua, en lo norteño». No importa tanto el lugar donde pintar sino qué cuenta cada pincelada. «Mi pintura y mi forma de ser como artista mira hacia adentro, es muy instrospectiva, mis lugares son más mentales que físicos».

Ese espacio propio para la reflexión, para, en medio del bombardeo continuo de imágenes en el que vivimos, ser capaz de parar y plasmar la belleza sobre un lienzo es un lugar especial para un artista que tiene cuatro ejes fundamentales en su vida: la familia, la pintura, la literatura y el paisaje. «Eso es lo que me alimenta y como tengo miedo a morir, no quiero perder el tiempo con chorradas».

Va a lo básico el creador moscón que con 19 años obtuvo el Premio BMW de Pintura, que ha expuesto en el Niemeyer y el Revillagigedo, que sigue viajando con sus pinceles y también con sus lecturas. «Tengo muchísimos sitios donde no he ido, por ejemplo, en clave de literatura me gustaría hacer el 'Gatopardo' y conocer Sicilia y sus mayorazgos, o el Perú de Vargas Llosa». Mientras tanto, mientras descansa en el Grado de la niñez, ultima ya otro lugar en el mundo que a buen seguro resultará inspirador: India.