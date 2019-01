El Instituto Cervantes digitalizará 'Los Cuadernos del Norte'

«Juan Cueto era el padre espiritual de toda la izquierda asturiana ilustrada; la otra no tuvo nada que ver con él». Es una de las definiciones que hacía ayer el expresidente del Principado Juan Luis Rodríguez-Vigil, amigo personal de Cueto y compañero en la Facultad de Derecho de Oviedo, donde ambos se significaron políticamente en unos años de dictadura en los que no siempre era fácil hacerlo. De hecho, Vigil recuerda el episodio en el que un grupo de falangistas ovetenses asaltó Radio Asturias, donde se emitía 'Fenestra universitaria', una revista radiofónica, irónica y crítica, que, como tantas otras iniciativas culturales, era idea de Juan Cueto. «Era el año 64 y, como no encontraron a los responsables, destrozaron las cintas y gritaron vivas a Franco y a España en antena», recuerda. Como recuerda cuando Antonio Masip y yo le echaron del Frente de Liberación Popular (FLP), «porque entonces éramos una sectarios; después nos avergonzábamos de haberlo hecho», reconoce. El caso es que, para Vigil, «Juan Cueto es el asturiano más importante de los últimos ochenta años desde el punto de vista cultural e ideológico», valora. Porque a su «potencia creativa tremenda» sumaba una «gran riqueza de pensamiento que le permitía no solo innovar, sino atraer la innovación», explica el expresidente. Es por eso que, cuando piensa en él, lo ve como «el Melquíades de 'Cien años de soledad', que llegaba a Macondo con el hielo. Cueto era el que nos traía lo desconocido a nuestro mundo patanesco, en Asturias y en España».

Cree Vigil que consiguió que Gijón se convirtiese «en un lugar importante en España desde el punto de vista cultural», no solo a través de las publicaciones de Júcar, sino también porque su casa de Somió «era un centro de referencia para la intelectualidad nacional». Un chalé alquilado que antes había pertenecido a un nazi y que contaba con alguna esvástica que otra en su decoración, algo que Cueto «se tomaba a risa», recuerda Vigil.

Juan Cueto, que tras la universidad vivió en Argel y en el París del 68 -«él fue de los que estuvo allí, no de los que dicen que estuvieron»-, se acercó a la antropología del profesor Valdés del Toro, bebió de las vanguardias en Francia y de los franceses en Argelia, combinó las teorías del estructuralismo con su pasión por la comunicación y los temas culturales para crear un pensamiento personal, único y brillante, que se tradujo en obras como su famosa 'Guía secreta de Asturias', que firmó con el seudónimo de Claudio Lendínez o su 'Guía espiritual de Miguel de Molinos' -«una auténtica joya»- y firmó artículos de televisión, ensayos, reflexiones. Después llegaría su trabajo al frente de 'La Revista de Asturias', que era el suplemento cultural de 'Asturias, Diario Regional', «que ahora se está digitalizando en el RIDEA», explica Vigil. «Esa revista era una maravilla, y además fue el germen de 'Los Cuadernos del Norte', que Cueto afrontó tras el cierre del periódico y el fin del suplemento. «Es una joya insólita, hecha en Asturias, de un nivel brutal. Es la mayor aportación de la Caja de Ahorros de Asturias, que la financiaba, a la cultura española», agradece. Y añade que «el Instituto Cervantes tiene previsto digitalizarla para preservarla y poder difundirla. A Juan le hubiese gustado mucho estar en esa presentación, pero ya no lo podrá ver», lamentaba su amigo.

«Inteligencia, erudición, vasta cultura»... Son palabras que salen de la boca de Vigil al recordar al fundador de la 'Enciclopedia Temática de Asturias'. «Asturias es hoy un poco más pobre y tiene una deuda con él, porque creó la imagen de una Asturias rica culturalmente que ahora se ha perdido, porque nadie ha tomado el relevo» del amante de las parabólicas.