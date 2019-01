«Hemos intentando entender a estos chicos, pero no somos equidistantes, estamos con ella» El elenco de 'Jauría', en el Teatro Palacion Valdés. / MARIETA El juicio de 'la Manada' sale a escena en 'Jauría', teatro documento dirigido por Miguel del Arco que se sirve de las transcripciones de partes del juicio M. F. ANTUÑA AVILÉS. Jueves, 24 enero 2019, 00:38

Programa doble en el Teatro Palacio Valdés de Avilés con las localidades ya agotadas y todas las miradas puestas sobre 'Jauría', la segunda de las piezas, que se adentra en el caso de 'La manada' a través de transcripciones textuales del juicio. Esa obra, bajo la dirección de Miguel del Arco, se inscribe en el marco del denominado teatro documento, que es una ficción dramática sí, pero es, por encima de todo, realidad. Y una realidad más alejada en el espacio, la que revela 'Port Arthur' a través del interrogatorio al autor de una brutal matanza en Tasmania, Australia, es la que presenta la otra propuesta. Ambas llegan con el aval de Teatro Kamikaze bajo la dirección de Miguel del Arco y David Serrano, respectivamente, y con la firma del dramaturgo Jordi Casanovas.

Los dos montajes se complementan y ahondan en heridas similares, pero unos y otros saben que 'Jauría' está llamada a hurgar más profunda y profusamente. Confirma Del Arco que la obra toma partido, que se posiciona al lado de la víctima: «Hemos intentado entender a estos chicos, pero no somos equidistantes, estamos con ella»-. Pero ni añade ni quita nada y abre un debate que busca continuar el proceso abierto con el propio caso. Es decir, cambiar el paradigma, la manera de mirar estos delitos. «Ellos están absolutamente convencidos de que son inocentes, de que son una cabeza de turco», anota Miguel del Arco en el arranque de una reflexión que conduce a tratar de cambiar esa percepción en ellos y en quienes los defienden. Hay de todo en ese viaje por el juicio por violación ocurrido en los Sanfermines, también con hueco para el humor. «Hay carcajadas, pero que luego se van a helar, son carcajadas bumerán», anota Del Arco, que cuenta en el escenario con Fran Cantos, Álex García, María Hervás, Horacio Mateos, Raúl Prieto y Martiño Rivas. Se desdoblan todos los actores: miembros de 'la Manada', jueces, defensores, fiscales, y, por supuesto, la víctima. María Hervás aceptó el papel sin haberlo leído. Miguel del Arco era su aval. «Luego viví una etapa de miedo, cuando empiezas a ahondar empiezas a tener dudas», asegura la actriz, para quien no es fácil meterse en el pellejo de una mujer que vive y respira, que puede verla en escena. Después de ese trabajo intenso, llegó el relax, la confianza. La misión ha sido agotadora y también sanadora.

Ese miedo lo sintieron también los actores. Álex García tampoco dudó en unirse al proyecto: «Hemos tenido miedo a descubrir cosas de uno mismo de las que no te sientes orgulloso», explica. Y añade después que en cierta forma este «viaje intenso» le ha hecho ver «que yo también formo parte de esa manada», en el sentido de que no ha sido ajeno a determinadas formas y maneras machistas que antes no advertía de la manera en que lo hace ahora.

Todos coinciden en que, aunque se desate la polémica, había que hacerlo, «que el teatro siempre ha estado pegado a la realidad», y que lo fácil hubiera sido mirar hacia otro lado.

Antes de 'Jauría' saldrá a escena 'Port Arthur', con Adrián Lastra en el papel de asesino y Joaquín Climent y Javier Godino dando vida a los policías que le interrogan.