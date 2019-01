«Intento que mi arte esté al margen de la política. Prefiero hablar de una farruca» La bailaora gaditana Sara Baras. / E. C. La gaditana llevará el viernes y el sábado al Teatro Jovellanos su espectáculo 'Sombras' Sara Baras Bailaora AZAHARA VILLACORTA GIJÓN. Sábado, 5 enero 2019, 00:13

Sara Baras (San Fernando, 1971) es un palíndromo que rezuma duende por los pies. La bailaora más mediática, la artista que más veces ha actuado en el Teatro de los Campos Elíseos, lo es por derecho propio: ha paseado su arte por los mejores escenarios del mundo en más de 4.000 representaciones y ha conseguido lo que ni siquiera podía imaginarse cuando empezó a bailar de niña en la academia de su madre. Premio Nacional de Danza, musa de diseñadores, madrina de la asociación Mi princesa Rett, Hija Predilecta de Cádiz, burbuja Freixenet, Sara Pereyra Baras tiene hasta una Barbie a su imagen y semejanza y una compañía en la que trabajan medio centenar de personas, «algo que hoy en día es complicado porque son muchos sueldos, muchas familias». Con ella lleva dos décadas recorriendo el planeta y el viernes llega al Jovellanos (11 y 12 de enero) con su espectáculo 'Sombras', en el que vuelve a la farruca, un baile masculino cuyos orígenes algunos estudiosos han vinculado a Asturias y Galicia. Cuentan que, cuando Rostropóvich la escuchó ensayar un martinete en su camerino, dijo: «A estas alturas de mi vida, acabo de descubrir un nuevo instrumento musical».

-¿Qué tiene la farruca que la atrapó desde los primeros taconeos?

-Es un baile al que yo le tengo un amor muy especial porque me ha enseñado mucho a lo largo de mi carrera. Tiene elegancia, sobriedad y riesgo, algo que, junto con la tradición, es necesario. Desde muy niña, he sentido pasión por él, así que digo que es la sombra que más me acompaña. Me recuerda que hay que seguir siendo valiente. En la farruca me siento libre, aunque al principio me daba un poco de miedo, así que me pego el gustazo de dedicarle este espectáculo.

-Una mujer en un palo de hombres... ¿Sara Baras es feminista?

-Sí. Yo no he sufrido discriminación en lo mío, pero defiendo a la mujer y, además, soy una enamorada de las mujeres. He hecho de Carmen, de Mariana Pineda, de Juana 'la Loca'... El flamenco, que es un arte tan pasional, va muy bien con ellas. Empezando por mi madre (Risas).

-Ella, bailaora. Su padre, coronel de infantería de Marina. ¿Eso imprime carácter?

-Tengo la suerte de tener unos padres que están muy bien, de disfrutarlos mucho y de que mi madre, aparte de ser la mejor madre, como maestra también sea la mejor. Ella es la que me ha enseñado a amar y respetar el arte, así que siento el doble de admiración. Cuando viene a las giras, es la estrella. Me dice: «Ahora quiero ir aquí, ahora quiero conocer ese teatro...». Y entonces, al final del espectáculo, se pega siempre sus 'pataítas' por bulerías con nosotros (Ríe).

-¿Y cómo lleva usted lo de compartir escenario con su marido?

-(Risas) Nosotros le sacamos un partido muy bueno porque el flamenco es puro sentimiento. Y, aunque tenemos detrás mucha técnica y mucho trabajo, hay que llegar al escenario y sentir, dejarse llevar por lo que uno tiene en el corazón. Si no, no hay manera de transmitir. Y nosotros, solo con mirarnos, sabemos perfectamente por dónde vamos a tirar. Eso es otro regalo que te da la vida. Porque, aunque tenemos momentos muy estudiados, también hay otros de improvisación en los que nos dejamos ir con la magia del momento.

-Sé que antes de salir come pasta como los atletas y que, después, se lava los dientes y comprueba que todo esté en orden con sus zapatos.

-(Risas) Sí. Antes de salir, dices: «¡Guau!». Pasas nervios y tienes esa cosita en el estómago, así que compruebas una vez más la hebilla y, cuando se levanta el telón, vas a por todas y a disfrutarlo.

-Y que guarda como oro en paño un chaleco de Carmen Amaya.

-¡La maestra! Me lo regaló una compañera y lo tengo como uno de mis tesoros. Además, fíjate que ella era más pequeñita, pero el chaleco me está bien. De vez en cuando, en la farruca, me lo pongo y me da una energía y una fuerza bestiales que me encantan. En algunos momentos especiales, lo uso. No mucho, porque me da pena estropearlo. Es una joya.

-¿De dónde saca esa fuerza para actuar cuando tiene un mal día?

-Es verdad que he tenido momentos de pensar: «Hoy no puedo salir». Pero se hace. Y luego te parece mentira que hayas podido. Aunque, para mí, lo más duro de todo es separarme de mi hijo en las giras. Eso es lo peor con diferencia. No hay dolor de barriga comparable a tener que dejarlo (Risas). Duele mucho. Te vas con el corazón roto. Por eso, muchas veces, sales a bailar que parece que te vas a dejar el alma entera. Dices: «Al menos, me tiene que compensar». Cuando lo tuve, me pasé un año sin subirme a un escenario y pensé que tendría que aprender a bailar de otra manera, que no sería tan fuerte, pero ahora soy más fuerte que nunca.

-¿Qué tiene esa tierra suya que tanto arte sigue dando?

-Es mágica. El aire que se respira en Andalucía es pura inspiración y la gente tiene un carácter muy bueno y se toma la vida de una manera muy bonita. Yo soy muy familiar y las cosas que más feliz me hacen son cosas sencillas, de estar en casa, además de ser una enamorada de la buena vida: de comer bien, de tomarte tu cervecita y tu vinito con medida... Aunque la vuestra tampoco se queda atrás, ¿eh? (Ríe). Con Asturias tenemos una conexión preciosa y la gente es un gusto, el cariño con el que nos tratan...

-¿En política se mete después de los últimos comicios andaluces?

-No. Como ciudadana, tengo mi opinión, pero intento que mi arte esté al margen. No mancharlo. Prefiero hablar de una farruca que de Vox (Ríe).

-¿Y en la polémica de si algunos payos como Rosalía se apropian de la cultura gitana?

-No hay apropiación. El artista tiene la libertad de sentir cuál su estilo y su manera de expresarse desde el respeto a la tradición y a los maestros. Rosalía tiene muchísimo talento y un estilo propio y hay espacio para todo. Yo respeto con todo mi corazón a los gitanos y creo que el flamenco es de todo el que lo sienta.