«Intento remover conciencias sobre lo que ocurre en África»

Gonzalo Giner | Escritor El autor habla hoy de su último libro, 'La bruma verde', Premio de Novela Fernando Lara 2020, en el Aula de Cultura de EL COMERCIO El escritor Gonzalo Giner, en una autofoto tomada en su trabajo, en la cuadra. GIJÓN. Lunes, 1 marzo 2021, 02:59

'La bruma verde' (Planeta, 2020) es un libro hermoso, de aventuras, acción e incluso de amor, ambientado en el Congo, con el que Gonzalo Giner (Madrid, 1962) nos acerca la realidad de una parte desconocida del continente africano donde el verde, el agua y la belleza conviven con la crueldad y el egoísmo de aquellos que no ven la fuerza y aliento de un sistema que es el segundo pulmón del mundo. A través de distintas miradas -locales, cooperantes, mercenarios, animales- descubriremos una historia de esas que permanecen; de esas que te hacen vibrar. La novela se presenta esta tarde, a las 19.30 horas, en el Aula de Cultura de EL COMERCIO, acto que se podrá seguir a través de su página web.

-Varias personas me han dicho de su libro que es una de las mejores lecturas de los últimos años. ¿Cómo se siente?

-Maravillosamente bien, porque casi puedo decir que esos comentarios son unánimes. La gente que lo ha leído habla maravillas del libro. Lo han pasado muy bien, han disfrutado, han aprendido...

-La novela transcurre principalmente en África, en el Congo. ¿Por qué eligió este escenario?

-El escenario es muy importante, es clave en esta historia porque al final, aunque es una novela de aventuras, de acción e incluso de amor que podría moverse en otra parte del mundo, los protagonistas están relacionados con una serie de hechos que suceden en una zona muy concreta de África, el Congo, como la deforestación de la selva y el comercio de especies ilegales. No es una novela de denuncia ecologista, pero en el lugar donde transcurre se están aniquilando árboles y animales.

-Dice que no es una novela de denuncia ecologista, pero...

-Más que denunciar, pretendo concienciar. En uno de los lugares más maravillosos de la tierra, como es el Congo o la cuenca del río Congo en concreto, están pasando cosas terribles. África es un continente muy olvidado que nadie recuerda salvo para tres cosas al año. No hay casi noticias y las que aparecen son casi siempre tremendas: nuevos brotes de ébola, asesinatos, etc. Es una novela que intenta remover conciencias sobre lo que allí ocurre a través de un relato entretenido.

-No prestamos atención a África y no sabemos cómo se sufre allí la crisis mundial.

-Tengo la gran suerte de hablar casi todos los domingos con un veterinario, Luis Flores, que trabaja en un centro de rehabilitación de primates en la zona donde transcurre la novela, y me comenta cosas tremendas. Desde tardar una hora y media más en hacer un recorrido porque hay cadáveres en la carretera por venganzas o atracos, a la pobreza extrema que padecen. Viven con menos de un dólar al día y hay casas que no tienen nada más que tres maderas como paredes y el suelo embarrado. Sobre las vacunas, saben que serán los últimos o los penúltimos. Eso también es África.

-¿Y medioambientalmente?

-Conocemos muchas cosas medioambientales de por ejemplo Brasil, sobre el Amazonas, pero la cuenca de río Congo no aparece en las noticias y es una pena, porque es el segundo pulmón del mundo, se está deforestando y parece que nos da igual.

-Solemos ver el conteniente africano como un desierto y no lo asociamos con verde y agua.

-La parte que genera más noticias es la del norte, que no tiene nada que ver con la zona tropical. Desde la mitad de África hacia abajo, hasta casi Sudáfrica, es una zona enormemente verde. Estamos hablando de que, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, casi el 95% del territorio es selva rica en recursos naturales. Tiene minas, oro, coltán, que últimamente se ha puesto de moda, o diamantes. También hay muchísima incultura, dejadez, odio, revancha, luchas entre etnias...

-Hace poco mataron en el país, en el Parque Nacional Virunga, al embajador de Italia.

-La violencia es tan usual que no nos hacemos una idea. En ese parque, una reserva natural espectacular que puede ser el lugar más hermoso de la tierra, hay guardias armados protegiéndola para que no entren furtivos, y cada año pueden morir alrededor de ocho o diez guardias. Es uno de los territorios más hermosos de la tierra y a la vez también de los más peligrosos.

-¿Es Occidente culpable de esa situación?

No de todo. El Congo históricamente ha sufrido el abuso de Occidente, empezando por los belgas y su rey, Leopoldo II, que estuvo 23 años expoliando y matando lo que no está escrito. Se habla de un genocidio de ocho millones de personas. Nada menos. Fueron a coger y no a enseñar. Eso es un lastre. También es cierto que hay mucha incultura y falta de ética. Vale todo y cuando vale todo por tener lo que no tengo, mato, violo, destruyo, quemo y hago lo que haga falta. Eso es culpa de los gobiernos locales, que no han hecho sus deberes.

-Y dentro de ese mundo africano tan complejo, ¿qué significa Bineka, el personaje principal y eje vertebral de la novela?

-Ella es una congoleña de 16 años que nos va a explicar la realidad de lo que está sucediendo en su tierra. Me interesaba la mirada de un local. Vamos a ver, de forma inocente, lo que ella ve a su alrededor, cómo lo interpreta, qué es la selva para ellos y cómo pueden respetar y respetarse entre las especies animales que viven allí con las humanas.

-En 'La bruma verde' hay otras miradas.

-La más importante es la de Bineka, pero también los propios chimpancés que aparecen nos van a explicar cosas desde su punto de vista. Por supuesto, la mirada de los cooperantes, tanto locales como occidentales, y vamos a tener una visión occidental a través de Lola, la otra protagonista, una mujer que no ha pisado nunca África y que se siente absolutamente sobrecogida cuándo empieza a descubrir lo que está pasando allí.

-Y ha convertido a los animales en protagonistas también.

-Yo sigo trabajando como veterinario. Protagonizan mi vida, así que cómo no van a protagonizar mis novelas. Por otro lado, es un grito a la importancia que tienen en nuestro mundo. Nuestra sociedad ha vivido durante cientos de años pensando que somos el centro de la creación y del universo, y que los demás están a nuestro servicio. Yo no opino lo mismo. Creo que podemos hacer uso de las grandes joyas que existen en este mundo animal y vegetal, pero con respeto. Tienen sus derechos e intento que el lector entienda sus emociones, reacciones o anhelos.