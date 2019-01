«Isaac del Rivero deja un gran legado a la cultura asturiana» Familiares y amigos de Isaac del Rivero se dieron cita en el tanatorio de Gijon para participar en su acto de despedida. / FOTOS: ARNALDO GARCÍA El acto de despedida del historietista fue corto, sencillo y con los 'Paxarinos' de Víctor Manuel como banda sonora final M. F. ANTUÑA GIJÓN. Jueves, 17 enero 2019, 00:27

Fue un acto austero, corto, sencillo al extremo. Y fue así por deseo expreso suyo. Isaac del Rivero quiso decir adiós desde la más absoluta discreción, por mucho que su figura suscitara elogios unánimes y su legado para la cultura asturiana esté estos días muy presente en las mentes de todos. Pero él eligió que fuera laico y fue él quien quiso que sonara 'Paxarinos', la canción de Víctor Manuel, como banda sonora final de su existencia.

En el tanatorio de Cabueñes, donde en la tarde de ayer se celebró el acto de despedida, quedaban pocos huecos libres para el adiós. En las primeras filas, sus familiares, y, desperdigados por la sala, amigos y representantes de la cultura asturiana que qusieron estar allí para rendirle un último tributo. Entre ellos, el viceconsejero de Cultura, Vicente Domínguez, quien subrayaba que Asturias le debe mucho. «Isaac del Rivero ha dejado un gran legado a la cultura asturiana», apuntaba, y anotaba después que el Festival de Cine de Gijón que él creó es un referente fundamental, como lo fue también su apuesta por el cómic y por poner en marcha el que fuera el primer salón de España dedicado al género y sus propias creaciones en este ámbito. Sí lamento que quizá, y es más común de lo que debería, su figura hubiera quedado un tanto olvidada en los últimos años. No solo le ocurrió a él; también a otros personajes ilustres.

Ha sido esta una semana dura para la cultura asturiana, como se encargaba de recordar el propio Domínguez tras el fallecimiento también de Juan Cueto, cuya despedida tuvo lugar el martes en Oviedo. A ambas asistió Pedro de Silva, el que el fuera presidente del Principado, que atendió de pie al brevísimo acto, mientras en los bancos ocupaban espacio la directora de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, Raquel Huergo; el exconcejal Manuel Muruáis, o Luis Pascual, del Ateneo Obrero, entre otros.

El autor no ha dejado inéditos, pero sí una gran cantidad de originales de su obra

Los restos de Isaac del Rivero fueron incinerados a continuación. Ahora solo queda recordarle, aunque por el momento no se ha planteado la organización de algún tipo de homenaje. Lo confirmaba ayer su hijo Isaac Miguel, quien añadió que no ha dejado su padre ninguna obra inédita que pueda ser publicada en un futuro. Sí ha dejado, en cambio, gran cantidad de material original de su ingente obra como historietista. Por el momento, sus hijos no han decidido si en el futuro se podrá hacer algún proyecto con esos originales.

Nacido en Colunga en 1931, Isaac del Rivero pasó prácticamente toda su vida en Gijón, donde en 1963 creó el Certamen de Cine para la Infancia y la Juventud que fue el germen del actual FICX. Dibujó a 'La Regenta' y la biografía de Jovellanos y lideró un sinfín de proyectos culturales. Falleció en la residencia mixta en la noche del lunes.