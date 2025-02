Un jardín para Xosé Bolado

XUAN BELLO Domingo, 23 de mayo 2021, 01:32 | Actualizado 10:28h. Comenta Compartir

Se nos van los días de mayo, tan contradictorios este año en sus luces, se nos van camino del verano. Una hilera de hormigas, que sube por el tallo del rosal, y llega a la única rosa roja -orgullosa rosa roja, secreta y distante-, ¿qué ... destino buscará? Bien sé que el hambre, el instinto de supervivencia, la necesidad de ser eficientes para el grupo, guía a las eternas hormigas en su mismidad. Morirán al cabo, pero volverán sin memoria a ser las mismas. Otra visión que se me revela: un cerezo viejo -tendrá sesenta años- creció retorcido y está muriendo en mi finca. No me atreví a cortarlo en enero, aunque ya decidiendo que del próximo invierno no pasaba, y la sorpresa ha sido mayúscula: si el año pasado apenas había dado fruta, éste la ha dado en tal cantidad, y tan dulce, que he vuelto a los días de la infancia encaramándome por las ramas. Además, para alegría mía, de sus raíces ha brotado, de momento tímido, otro cerezo. Crecerá hacia la luz y hacia la sombra y alguien, dentro de sesenta años, tendrá que valorar si lo aprovecha para leña o si espera una nueva cosecha de cerezas.

Ha venido muy atravesada, la primavera. Se nos ha muerto Xosé Bolado, tan delicado y elegante, siempre tan en ese segundo plano que subrayaba la realidad. Se nos ha muerto un amigo, un confidente, tantas veces un silencioso lector que te recordaba, con cierta ironía que se expresaba más en sus ojos que en sus palabras, «los aciertos que habías cometido». Poeta, crítico literario, infatigable investigador de la literatura asturiana, feminista, editor e intérprete de la obra de Rosario Acuña, persona ante todo que supo ser de un tiempo y un país e hizo suya iluminándola la causa de la lengua asturiana, Bolado resume para mí lo mejor de una época en la que, como en todas, sucedieron contratiempos, indecibles cabronadas políticas, encontronazos de todo tipo y, sobre todo, mucha vida vivida desde diferentes perspectivas. Todas las mañanas para todos, en cada amanecer, traían nuevos verbos irregulares que había que aprender para conjugar la existencia. He escrito muchos poemas. La mayoría los destiné al olvido, pero los que publiqué, con acierto o sin él, siempre tenían una cláusula preventiva implícita: ¿qué pensará Bolado cuando lo lea? Xosé Bolado siempre me leía con atención, amabilidad y un sentido crítico discrepante. Era alguien con quien yo podía hablar. Aunque lo conocí hacia 1984 no puedo decir que llegásemos a ser amigos íntimos y ahora bien que lo siento. Para mañana posponemos lo difícilmente realizable y, claro, muy poco de lo que intuimos bueno se llega a realizar. Xosé Bolado, con su bastón subiendo las escaleras de la vida, era aquel que proponía, modesta y sabiamente, prudente y firmemente, un modelo de elegancia y de civilidad. En las primeras filas del antifranquismo, a mediados de los años sesenta del pasado siglo, ayudó en la constitución y en la consecuencia del único espacio espiritual al que tras largos años me puedo acoger sentimentalmente. Fue uno de aquellos jóvenes del MC -Emi, Paloma, Hugo, Cheni, Miguel, Toño...- que prefirió hacer trampas para que ganasen los otros, uno de aquellos de los buenos y generosos que se dio cuenta de que no se podía cabalgar el potro del poder sin saber adónde el potro iba. Prefirieron una posición orgullosa pero discreta, en todos sus objetivos constructiva. Cuando ya eran Lliberación, y postmarxistas y prelibertarios casi liberales, y yo decidí afiliarme a su banda, se disolvieron para ser quienes querían ser: intrahistoria activa, conscientes de sus aciertos y de sus errores y por supuesto calibrando -muy inteligentemente- su capacidad moderada de influir en la Historia. Xosé Bolado fue un faro de la cultura asturiana en Xixón, dirigiendo el Ateneo Obrero y emprendiendo tantas otras cosas útiles para el común presente y futuro. La colección Deva de poesía, que entre muchos otros publicó libros esenciales de Víctor Botas, Pelayo Fueyo y José Luis Piquero, hacía que Xixón -y Asturias entera- fuese algo mejor culturalmente. Se merece un jardín en la ciudad que lleve su nombre. Un jardín discreto y bello como estos versos de Pier Paolo Passolini que, estoy seguro, hicieron que Xosé Bolado se emocionara cuando los leyó: «La solitudine: bisogna essere molto forti / per amare la solitudine...». Sí, hay que ser muy fuerte para amar la soledad, muy fuerte para ser, en medio del tiempo, un ser que razona. Yo que soy débil aquí dejo, con lágrimas en los ojos, mi propuesta.

