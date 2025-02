Javier Cansado: «Tenemos unas ganas tremendas de risa y fiesta»

Le pegó fuerte la covid a Javier Cansado (Madrid, 1957), que estuvo dos meses con oxígeno y le costó levantar el ánimo. Y le ... han quedado «secuelitas» curiosas, como una pasión desmedida por la tortilla francesa. Pero en el viaje que hoy y mañana le acerca a Asturias junto a su compañero de fatigas Carlos Faemino planea festival gastronómico, empezando por fabada en Mieres y sin olvidarse de visitar alguna churrería. Los dos cómicos se suben hoy y mañana al Jovellanos con '17 veces' y todo el papel vendido.

-¿Con mascarilla se ríe peor?

-Es una risa más sorda. Es franca, potente pero un poquito más sorda. Y como nunca estamos a aforos completos, y nosotros, perdóname, estamos acostumbrados a llenar los teatros, tienes una sensación que cuesta asumir.

-¿Ganas de 'dientes, dientes'?

-Sí, de boca abierta. Ya queda poco, no desesperemos.

-¿Qué es '17 veces'?

-Nosotros somos sabios porque la edad te confiere una pátina de sabiduría, de modo que cuando tienes una edad provecta, tu voz tiene un valor. Hay un sabio chino que dice que la clarividencia se puede alcanzar 14 veces en la vida, y nosotros la hemos alcanzado 17. No hay un 'leit motiv' en el espectáculo, hablamos de viajes, de oficios, de nuestras carreras, de la condición humana... Lo que subyace al final es que somos mayores y estamos ya a punto de irnos de aquí. Este creo que será nuestro último espectáculo.

-No, hombre, esto es como las copas, siempre la penúltima.

-Un espectáculo, que va cambiando, metamorfoseándose a medida que avanza, nos dura cuatro o cinco años sin problema, y cuando ese tiempo pase ya será una edad para retirarse orgullosos y satisfechos. Somos mayores, te cansas, actuamos poco para que cada función sea una fiesta. Yo he pasado la covid muy mal, acabo una función y me tengo que tumbar en el camerino. Digamos que no pierdes la ilusión pero sí la fuerza.

-¿Pero con la edad crear debe ser más fácil?

-La creatividad la tienes, pero siempre tienes miedo. El problema que te planteas es si lo que se te ocurre tiene todavía vigencia. Carlos y yo estamos en el mundo, estamos aquí y ahora y sabemos lo que está pasando, pero nos preguntamos si lo que hablamos todavía interesa y sobre todo a los jóvenes. Mis hijos son veinteañeros y cuando van con sus amigos a vernos les gusta. Eso nos me reconforta.

-Su humor envejece mucho mejor que otros, por la atemporalidad y el absurdo.

-Es así. Buscamos el absurdo, el surrealismo desde siempre y nuestro humor habla más de estereotipos que de situaciones. Nuestra referencia no es lo que está pasando y por eso las cosas que dices trascienden el tiempo.

-¿Pero cuando usted ve un vídeo suyo de hace 20 años qué piensa?

-El humor creo que no ha envejecido, pero nuestros sketches tienen una cierta duración y hoy los más jovencitos están acostumbrados a estímulo y respuesta inmediata, quieren un gag en 30 segundos. Eso sí ha envejecido y cambiado. A mí cuando me preguntan si echo de menos trabajar en la calle digo 'echo de menos tener 20 años'. Yo le cambio mis sesenta por sus veinte a quien sea, con mis casas, mis inversiones en Bankia y todo lo que tengo. Pero nadie quiere el cambio.

-Lo bueno que tiene su humor es que no tiene ofendidos.

-El humor que utiliza nombres propios es muy barato, reírte de alguien concreto tiene un valor muy escaso, no me gusta. Nosotros es cierto que ahora sí que estamos en un plan punky, pasando los límites de lo políticamente correcto. No en lo que es susceptible de que te lleven a la cárcel, pero sí de crearte enemistad en redes. Nos ha dado ahora por hablar regular de los animales. Hay una serie de consensos, los animales, el cambio climático, que nosotros decimos 'pues no, los perros son un asco'.

-O sea, que van a la contra.

-No nos gusta esa especie de bonhomía, de mundo bondadoso. Yo vengo de un barrio muy duro y estas cosas tan melindrosas, no.

-O sea, que nada de autocensura para no ofender.

-El límite es el código penal. Nosotros no nos metemos en política, que lo enguarra todo, pero sí que nos gusta faltar al respeto a las cosas a las que no se puede faltar al respeto. Es la labor del cómico luchar contra lo establecido y el poder, lo detente quien lo detente. El humorista tiene que luchar contra eso, contra lo establecido y los lugares comunes.

-Trece temporadas de 'Ilustres ignorantes'. ¿Buen momento para el humor en la tele?

-Ha habido mejores momentos, pero como hay tantas plataformas... El humor es algo muy buscado, creo que va a haber un boom, hay unas ganas tremendas de risa y fiesta. Yo hablo con mis amigos y los teatros están llenos, es impresionante las ganas que tenemos de reírnos. Auguro buenos tiempos para la comedia.

-¿Algún día nos reíremos a carcajadas de la pandemia?

-Es sano. Decía una amiga mía alemana que el problema que tenemos los españoles es que, en lugar de enfrentarnos a los problemas, nos reímos de ellos. Todavía estamos ahí un poco con el sufrimiento, en cuanto se relaje van a surgir muchos chistes, monólogos. Es una situación con mucho dolor pero también susceptible de muchas risas

-Y eso que usted lo pasó mal.

-Estuve malo, no de morir, pero estuve fastidiado. Sales muy tonto, deprimido, cuesta superarlo mentalmente. Pero ya solo me quedan pequeñas secuelitas, y una que me encanta es que los sabores que antes me gustaban poco ahora me gustan mucho. La tortilla francesa me vuelve loco.