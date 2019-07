Joyas digitales para preservar y estudiar Repasamos de la mano de profesionales asturianos del sector los grandes títulos que han salido de las mentes de la región La Biblioteca Nacional plantea conservar los videojuegos más destacados editados en España JOSÉ L. GONZÁLEZ GIJÓN. Lunes, 22 julio 2019, 00:19

El eterno debate. ¿Son los videojuegos un simple entretenimiento o un producto cultural equiparable a una novela o una película de cine? En la Biblioteca Nacional lo tienen claro, y por eso plantean una reforma legal para que todos los títulos editados en España pasen a tener un depósito legal y queden custodiados en la institución. Además, quieren recuperar los títulos más destacados creados en las últimas décadas para que no caigan en el olvido. «El videojuego es el producto más artístico que hay. Cuenta con músicos, guionistas, animadores, diseñadores... Las grandes producciones no tienen nada que envidiar al cine», defiende Norman Suárez, director ejecutivo de la compañía asturiana Cuicui Studios.

El depósito legal de estas obras supondría un espaldarazo para un sector sobre el que aún pesan estigmas y un cierto desconocimiento. Se trata de una industria en la que tiene cabida una gran variedad de creativos de diferentes áreas que se mezclan con perfiles más tecnológicos. A lo largo de las últimas décadas han sido muchos los títulos que han salido de los estudios asturianos o de desarrolladores nacidos en la región que merecerían ser rescatados. En lo más alto de esta lista se encuentra un juego creado por el avilesino Paco Menéndez 'La abadía del crimen'. Basado en la novela 'El nombre de la rosa', se trata de una videoaventura en la que el objetivo es descubrir al autor de un asesinato. «Siempre aparece en los puestos altos de todas las referencias que hay sobre juegos retro en España», destaca Ulises Martínez, programador asturiano independiente, sobre este título de 1987.

Una revolución técnica es lo que supuso la publicación de este título del estudio asturiano Milkstone, un videojuego de acción en primera persona que genera los niveles de forma aleatoria.

En las listas elaboradas por diferentes profesionales tiene un lugar destacado el título 'Ziggurat', de la compañía asturiana Milkstone. Se trata de un videojuego de acción en primera persona que destaca por una característica muy innovadora: genera los niveles de forma aleatoria. «Fueron de los primeros que consiguieron implementar bien esta técnica», señala Ulises Martínez.

Luis Delgado, director de Liquid Games, destaca otro juego de esta misma empresa, 'Farm Together'. La gestión de una granja es el motor de este juego para PC que junta cada día a cerca de 3.000 personas de forma simultánea, uno de los grandes éxitos que ha salido de Asturias.

Otro gran éxito fue 'Amazing Alex', en cuyo desarrollo tuvo un importante papel el asturiano Noel Llopis. Este desarrollador se fue con 18 años a EE UU y comenzó a trabajar en las grandes empresas del sector. Su experiencia le valió después para poner en marcha de forma independiente títulos como este, que se encuadra en los juegos de lógica. «Representa el paso a la producción independiente de una persona con mucha experiencia», señala Luis Delgado sobre un título que acabó comprando Rovio, los creadores de 'Angry birds'.

En la lista no puede faltar 'Commandos', un juego de estrategia creado por Gonzo Suárez, hijo del director de cine y escritor Gonzalo Suárez. 'Castles', 'You died but a necromancer revived you', 'Cutie Cuis', 'Snake off', 'Paradise lost' y 'Little races' son solo algunos de los títulos que también podrían estar en esta lista de joyas digitales a custodiar. «La iniciativa de la Biblioteca Nacional me parece muy interesante, porque hay juegos antiguos que ahora ya son muy difíciles de encontrar», señala Alejandro González, director de Milkstone Studios sobre una apuesta que puede suponer un empuje para un sector al alza.