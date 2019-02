El año triunfal de Juan José Campanella JuanJosé Campanella. / E. C. El cineasta de origen asturiano estrena película en 2019 y presenta obra teatral en España | Entre sus proyectos en marcha también está la construcción de un nuevo teatro en Buenos Aires J. L. GONZÁLEZ Martes, 12 febrero 2019, 16:58

Juan José Campanella está de vuelta. El director argentino de origen asturiano tiene una completa cartera de proyectos para este año que incluye un estreno en el cine y la llegada a España de su primera obra de teatro, 'Parque Lezama', que ya promociona en Madrid. «Escribo más obras de teatro que de cine, me gusta muchísimo», señaló ayer en declaraciones a TVE. Su primera incursión en el teatro tiene un origen lejano. En 1984, este contador de historias de mirada tierna y humor inteligente vio en Broadway el montaje 'I'm not Rappaport', una obra de Herb Gardner que cuenta el encuentro en un parque de dos jubilados: un militante comunista y otro sin afiliación política. Una historia que le enamoró y para la que hace unos años consiguió los derechos. De ella nació 'Parque Lezama', que lleva cuatro años sobre las tablas en Argentina y que este verano llegará a Madrid.

Y es que este director cuyo abuelo materno nació en Mousende, un pequeño pueblo de Taramundi, para emigrar con 17 años a Argentina y nunca más regresar, es un enamorado de las artes escénicas. Lo demuestra una de sus últimas aventuras, embarcarsi junto a sus socios en la reconstrucción de la sala Politeama, reconvertida ahora en teatro con capacidad para 700 espectadores. Un proyecto que echó a andar el pasado año y que se espera esté operativo en 2020. «Todos mis planes están yendo al teatro», confesó el director, atraído por la idea de la experiencia del directo y de la comunión que este arte provoca entre el público, una sensación cada vez más difícil de conseguir en el cine.

Fotograma de 'Parque Lezama'. / E. C.

Aunque se esté volcando en el teatro, Juan José Campanella no abandona el cine. Tras el éxito de 'El secreto de sus ojos', que le valió el Oscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa, se decidió por la animación. Su apuesta con 'El futbolín' se llevó un buen número de premios pero, desde entonces, no se había vuelto a asomar a la gran pantalla. Lo hará este año con 'El cuento de las comadrejas', un proyecto cuyo estreno en Argentina está previsto para el mes de mayo y que cuenta en su reparto con Graciela Borges, Oscar Martínez, Luis Brandoni, Nicolás Francella, Marcos Mundstock -uno de los Luthiers, reciente Premio Princesa- y la española Clara Lago. Vuelve el director de origen asturiano a la mezcla de intriga, comedia y drama con tintes negros en un 'remake' de 'Los muchachos de antes no usaban arsénico', una historia en la que una antigua diva del cine pretendía deshacerse de su marido, su administrador y su médico. Campanella da «una vuelta de tuerca» a esta película, «la más ingeniosa de los últimos tiempos», para traerla al presente. Un proyecto que se suma al resto de sus trabajos y que harán de 2019 un año muy especial para el director.