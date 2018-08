«Las cogidas son el tributo que se paga por ejercer mi profesión» Juan José Padilla, en la última Feria de San Fermín. / EFE El matador de toros Juan José Padilla afronta con ilusión la temporada de su despedida de los ruedos, que le traerá a El Bibio el sábado 11 JOSÉ L. GONZÁLEZ Jueves, 2 agosto 2018, 01:05

Hace 25 años Juan José Padilla tomaba la alternativa en Algeciras. Desde entonces su vida de matador de toros le ha llevado del cielo al infierno, del triunfo a las más graves cogidas, del aplauso y los vítores a la soledad de la recuperación, donde su familia y seres queridos han sido fundamentales para que haya vuelto una y otra vez a los ruedos. El año pasado anunció que esta sería su temporada de despedida, que lo deja. Un año muy especial para un torero que está viviendo momentos muy especiales y que el sábado 11 dirá adiós a la plaza de El Bibio, dentro de la Feria de Begoña.

-¿Cómo se afronta la temporada de la retirada?

-Lleno de emotividad y de ilusión, porque cuando las cosas se hacen desde el convencimiento se hacen muy ilusionado. Estoy muy motivado por esta decisión y a la vez quiero responder al cariño que se me da. Me reciben con mucho cariño por las plazas por las que voy y estoy muy ilusionado.

-¿Se torea distinto cuando se sabe que no se volverá a pisar esa plaza vestido de luces?

-No es una tarde en la que parezca que se despide un torero, sino que la afronto como si me fuera a ganar otra feria. Es mi deseo, demostrar que tengo compromiso con esa plaza como para ganarme una tarde más. Luego, cuando llegas al hotel, sí notas ese vacío, ese anhelo, y te das cuenta de que no volverás a vestirte de luces en esa plaza.

-¿Qué expectativas tiene para su tarde en Gijón?

-Para mí Gijón es una plaza talismán. Siempre he salido a hombros, el año pasado corté una oreja con petición de la segunda y otras tardes he tenido muchos triunfos. Es una feria con buen aliciente en cuanto a los ganaderos y los toreros, los compañeros, y me llena de ilusión poder dejar el mejor recuerdo. Voy a hacer todo lo posible, voy a poner toda la voluntad del mundo por poder salir a hombros de esta plaza de Gijón.

-Le jalean al grito de 'Padilla, quédate'. ¿Se lo plantea?

-Quedo emocionadísimo y abrumado por esa frase y esa forma que se tiene de demostrarme el cariño, pero no puedo hacer caso a esa frase. Aparte de la decisión, son los años, una etapa de mi vida nueva y lo estoy viviendo enormemente. Lo recibo con mucho cariño. Cierto es que plazas de toros como Pamplona, Santander y otras corridas que he toreado, con ese 'quédate, quédate', me llenan de emoción. Me voy, pero sin irme. Me quedaré siempre en mi profesión, en nuestra fiesta y estaré siempre involucrado en ella.

-¿Cómo se plantea la vida después de 25 años de matador?

-No soy hombre de futuro, soy de presente y de poco a poco. No me gusta plantear nada, sobre todo en esta nueva etapa, que es prácticamente desconocida. Del mundo del toro conozco prácticamente todo. Pero ahora mismo estoy involucradísimo en mi temporada, ilusionadísimo con ella y pensando en acabarla de la forma más decorosa posible, que deje a los aficionados contentos, y el año que viene pues seguramente estaré cerquita de mi profesión, inmerso en ella también, ayudando y colaborando donde se me necesite, pero desde otro plano.

-¿Se torea con más presión sabiendo que es una despedida?

-Para mí es un punto más de esfuerzo. Uno quiere quedar lo mejor posible, dar por finalizada una etapa que se mantenga en el recuerdo y triunfar en todas las plazas donde me visto de torero. De eso no cabe duda.

-Ha sufrido cogidas durísimas. ¿Qué le evocan nombres como Zaragoza y Arévalo?

-Son circunstancias de mi profesión. Uno entiende que ese es el tributo que se paga. Doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de volver a la cara del toro, de estar feliz y disfrutar no solo de mi profesión, sino de mi mujer y mis hijos. Uno no piensa en los percances sino en el triunfo, en el futuro, en el éxito, en lo que integra mi compromiso. No pienso en estos percances, que forman parte del espectáculo.

-Tiene familia. ¿Qué le motivó a volver tantas veces al ruedo después de tanto sufrimiento?

-Uno tiene que ser consciente de estas circunstancias y entender que esta la profesión, que se rodea de mucha verdad. Se siente de verdad, se sufre de verdad. Los momentos que se triunfa son de verdad y se celebran también. La familia en esto está curtida y me apoya en todo momento. Eso para mí es fundamental.

-¿Habría podido regresar tantas veces sin su apoyo?

-No hubiese sido posible. He necesitado el apoyo de mi gente, de mi mujer, de mis hijos, el cariño de la sociedad. Soy una persona muy sensible y he necesitado siempre el apoyo de todos ellos.

-¿Cómo vivió la polémica que surgió después de su celebración con una bandera franquista?

-Ese tema quedó zanjado, mandé mi comunicado de prensa, con mis sentimientos, y mandé mis disculpas por si se había molestado alguien. No era mi intención molestar a nadie y creo que ha quedado en agua pasada.

-Esa polémica provocó que se llegase a pedir que le retirasen la calle que tiene en su ciudad natal. ¿Se siente querido en su tierra?

-Me siento muy querido, muy respetado. Me lo demuestran día a día porque me siguen tarde a tarde, porque tengo una peña taurina con más de 300 socios y además tengo una tierra que se siente orgullosa de su torero. Me siento profeta en mi tierra.

-En Gijón las protestas de antitaurinos son habituales. ¿Qué mensaje traslada a esas personas?

-Ninguno. Yo no le digo nada a las personas que van en contra de mi profesión. Entre otras cosas, creo que actúan desde un desconocimiento brutal y no se les puede decir nada porque además no razonan. A las personas que no razonan y con las que no es posible una conversación, prefiero no decirles nada.