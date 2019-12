«Me he ido muchas veces cabreado a casa» Juanma Castaño, junto a Paco González en la COPE. / IÑAKI MARTINEZ El gijonés Juanma Castaño es el nuevo líder de las noches radiofónicas deportivas con 'El Partidazo de COPE' tras 25 años de dominio de 'El Larguero' GUILLERMO MAESE Sábado, 30 noviembre 2019, 04:19

Con dieciséisis años se plantó delante de un micrófono en los «estudios con las mejores vistas de España». Recuerda todo de su primer día de trabajo en SER Gijón. Ahora, con cuarenta y dos años, el gijonés Juanma Castaño (1977) es el locutor más escuchado de España en la noche deportiva radiofónica. 'El Partidazo de COPE' es, con 790.000 oyentes diarios, el tercer programa en la historia de la radio que lidera la franja nocturna. Solo José María García y José Ramón de la Morena habían conseguido ese logro.

-¿Le obsesionaba ser líder?

-Nuestro objetivo siempre fue ganar. No me obsesionó, pero trabajábamos para ello. El Estudio General de Medios (EGM) hay que mirarlo con perspectiva, tiempo, y tranquilidad. Nuestra tendencia siempre fue al alza.

-Líder a nivel nacional, pero también líder en Asturias

-Me hace una ilusión tremenda, cuando me pasaron el mapa me impresionó ver Asturias de color azul.

-Llevan tiempo peleando por el liderazgo de la noche, pero las plataformas digitales ya les colocaban en los más alto desde hace un tiempo.

-Teníamos varios indicativos que nos decían que estábamos muy bien. El nivel de descargas es abrumador sobre la competencia.

-¿Le gusta el EGM?

-No lo sé, pero es el sistema de medición que hay y es al que me tengo que someter.

-Lo que ha conseguido solo lo hicieron García y De la Morena

-Huyo de esa comparación, porque creo que lo nuestro es algo totalmente distinto. No pretendo ser como ellos, tengo un estilo muy diferente. 'El Partidazo de Cope' es un programa mucho más coral, más de equipo y mucho más participativo. Somos un grupo de periodistas que llevamos muchos años trabajando juntos y eso se nota en la antena.

-¿De cuál de los dos era oyente?

-Escuché a los dos: empecé con García, como todo el mundo, pero luego me hice muy fan de De la Morena y tuve la suerte de trabajar con él.

-¿Tuvo claro desde el principio cuál era su modelo de radio?

-Lo vas encontrando, he intentado trasladar mi forma de ser a la antena. Creo que en la radio pesa mucho la personalidad del comunicador. Cuanto más auténtico seas delante del micrófono, más le puedes aportar a un programa.

-Una de las novedades que trajo con su programa fue adelantar el horario de inicio a las 23.30 horas.

-Fue una decisión controvertida, pero estamos muy contentos de haberla adelantado. Si por mí fuera lo adelantaba media hora más, de hecho no descarto que en unos años nos atrevamos a tomar esa decisión.

-¿Se lleva el trabajo a casa cuando acaba el programa?

-Me he ido muchas veces cabreado a casa. Nosotros hacemos el programa que podemos hacer y no el que queremos. Cuando nos ponemos a producir, la idea inicial acaba siendo muy diferente al producto que ofrecemos. Hay muchos factores que afectan a la producción del programa.

-Supongo que entre las muchas dificultades a las que se enfrentan está el hermetismo de los futbolistas.

-Son casi inexistentes en el programa. Nuestro modelo de radio funciona practicamente sin contar con los protagonistas. Está todo muy cerrado y muy difícil, muchas veces es imposible tratar con ellos.

-En la Copa Davis habló con Rafa Nadal antes y después del torneo. Da la sensación que es más fácil hablar con él que con un futbolista de un equipo de mitad de la tabla.

-No es ninguna tontería lo que dice. Nadal tiene un calendario de atención a los medios y lo cumple sí o sí. Ese compromiso falta en el mundo del fútbol.

-En sus agradecimientos se ha acordado de la cadena SER de Gijón. Allí empezó todo.

-Tengo grabado como si fuera hoy el primer día que entré en esa redacción. Tiene el estudio con las mejores vistas de España, nunca me voy a olvidar ni siquiera del olor de esos estudios. SER Gijón es mi casa y allí guardo grandes amigos como Pablo Palacios, Joaquín Fernández o Manfredo Álvarez.

-¿Hablamos del Sporting?

-Estoy muy desubicado con el Sporting. Me da tantos disgustos que de vez en cuando desconecto. Ahora mismo los tengo sancionados, estoy cabreado y no quiero saber nada. Volveré porque soy sportinguista.

-¿Se alegró de la vuelta de Luis Enrique a la selección?

-Me alegró mucho. Al final es la vuelta al trabajo de alguien que ha sufrido un trauma muy grave. Me alegro por él, pero también por su familia. No entiendo que haya tanto revuelo por su vuelta, es una persona que regresa por derecho a un puesto de trabajo que abandonó por un caso de emergencia extrema.