«Este es un libro con humor y fantasía, sin pedagogía ni sentimentalismos» El crítico y escritor José Luis García Martín publica 'Las aventuras de Martín', un volumen de cuentos para adultos escrito desde el punto de vista de un niño

Los cuentos suelen ser contados por los adultos a los niños, pero José Luis García Martín ha cambiado el orden y, esta vez, serán los niños los que narren sus aventuras a adultos «que se aburren demasiado». Así que 'Las aventuras de Martín', su última obra (Impronta), no es un libro para niños, sino para adultos que no han dejado de ser niños.

El colaborador de EL COMERCIO dice que se limitó a transcribir «con total fidelidad» las historias que su ahijado le ha contado a lo largo de sus tres años de vida, porque si hay algo que le fascina es volver a ver el mundo con esos ojos infantiles de los que muchos adultos aún conservan miradas. Pero el libro pretende hacer disfrutar y arrancar sonrisas sin que importe la edad del que esté siguiendo la historia, porque la diversión es apta para todos los públicos.

«Conozco a Martín desde que nació, lo he visto crecer y me fascina ver el mundo desde los ojos de un niño, ir viendo cómo la inteligencia se va desarrollando y va cambiando. Desde el primer hasta el último relato se ve el desarrollo de la mente del niño». Y en este viaje de los dos a los tres años del pequeño se esconden mundos de ficción, humor y fantasía que se mezclan con las historias diarias, con las rutinas de un niño que habla, como todos, de ese compañero de guardería del que no quiere ser amigo o de anécdotas de sus visitas al parque. «Es un niño que hago que esté en muchos sitios a la vez. Es un libro de ficción en el que el sentimentalismo y la pedagogía quedan fuera. Es bastante disparatado: salen hasta Spiderman, Sherlock Holmes, dinosaurios, el monstruo del lago Ness o la biblioteca de Alejandría», cuenta García Martín. Tan disparatado es que, en la contraportada, invita a abstenerse a los pedagogos. Este libro, asegura, no va de eso.

El escritor no quiere que esta obra caiga en manos de cualquier lector porque cree que no todos lo entenderían. Por eso, antes de comenzar la lectura, hace una prueba a quienes tengan un ejemplar entre sus manos para descubrir si, a su juicio, están capacitados para sumergirse en los relatos. «Creo que los lectores convencionales van a pensar que esto se trata de un disparate», apunta. El libro, de hecho, ya empieza con las palabras de su ahijado cuando el autor le confesó su idea de llevar al papel sus relatos y, según cuenta, al pequeño Martín le pareció que no era buena idea, pues nadie lo entendería.

García Martín añade con este un género más a su dilatada trayectoria en la que han tenido cabida publicaciones de lo más variadas. En los años 70 ya empezó a publicar poemarios y ha permanecido unido a los versos desde entonces, escribiendo hasta la actualidad numerosas poesías. A los poemarios se unen autobiografías y libros de viajes, crítica literaria, diarios, novelas, teatro o literatura infantil. En total, más de medio centenar de obras que han hecho las delicias de sus lectores durante sus más de cuatro décadas de carrera literaria.