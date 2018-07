«Nos acercamos a un mundo dictatorial» El escritor Simon Scarrow junto a su última novela :: A. FLÓREZ Simon Scarrow llega a la Semana Negra con su última novela bajo el brazo, 'Jugando con la muerte' GLORIA MARTÍNEZ Jueves, 12 julio 2018, 00:32

Simon Scarrow (Lagos, Nigeria, 1962) es un escritor inglés especializado en estudios históricos que se ha convertido en un referente de la novela gracias a dos de sus sagas más conocidas: 'Águila' y 'Revolución'. El pasado mes ha llegado a España su última obra, 'Jugando con la muerte', una novela negra protagonizada por Rose Blake, una agente del FBI que investiga los pasos de un asesino en serie, donde la inteligencia artificial juega un papel trascendental.

-¿En qué se ha inspirado para crear la obra?

-El origen viene de un artículo de periódico en los noventa donde se empezaba a hablar de internet. Preparé el guión para una radio novela en la BBC pero les pareció absurdo y lo dejé en un cajón. Ahora, con el auge de las investigaciones de Google, he pensado que la ciencia ficción tiene que proyectar lo que está pasando y la realidad virtual es un hecho.

-En la obra le da importancia al mundo de internet, ¿cómo ve el de las redes sociales?

- Nos acercamos a un mundo dictatorial porque en las redes sociales nos manipulan, hasta en la intención de nuestro voto. Además, no hay un intercambio de ideas, solo hay insultos que refuerzan puntos de vista y cualquier comentario tiene el mismo valor. No debería ser así, para eso están los expertos. Las redes también son un reflejo de nuestra vida real, de nuestra sociedad, y eso puede causar problemas en nuestro cimiento social.

- 'Águila', 'Revolución', 'Gladiator' son algunas de sus obras. Si tuviese que irse a una isla desierta solo con una, ¿cuál sería?

-Sin duda la serie mítica de los legionarios Marco y Cato de 'Gladiator'. Los vería crecer, madurar, enfrentarse a los problemas y resolver su final definitivo.

-¿Un sueño en el ámbito profesional?

- Me gustaría hacer una película o una serie con mis personajes. Al fin y al cabo, sería un anuncio de dos horas de mis novelas.

-¿Cuál cree que es la clave para enganchar a un público juvenil, en obras aparentemente densas?

-El secreto es centrarse en los personajes, ya que la mayoría de los lectores lo que buscan es empatizar con ellos. También es importante no darles demasiada información, porque lo que más odia el lector es sentir que le están dando una clase teórica.

-Ha estado en la Semana Negra hace cinco años, ¿ve alguna diferencia con la edición actual?

-Los trabajadores tienen más canas (risas). Me encanta Gijón. Ahora con el Brexit la gente se está yendo de Inglaterra. Yo, si lo hiciese alguna vez, me vendría a España. Me encanta.