Alberto Chimal: «La IA es una amenaza menor de lo que parece y no es una condena inevitable»

«Si una inteligencia artificial cogiera mi libro, quedaría resumido como un libro de cuentos que se preocupa por las posibilidades futuras del uso de ... la inteligencia artificial». Es una buena premisa, sin duda, pero vacía de matices y colores. Porque el libro que Alberto Chimal ha presentado estos días en Asturias, 'Las máquinas enfermas', reúne nueve cuentos que exploran realidades futuras en escenarios inventados que si llegasen a suceder, «sería terrible», confiesa su autor.

Pero por lejanas no son inverosímiles, puesto que «algunas de las premisas de estos cuentos ya están ocurriendo», en concreto, las que hablan de la adicción o la dependencia a un modelo de lenguaje generativo. «Me va a quedar el gusto de sentirme profeta», bromea.

El mexicano sabe de lo que habla porque antes de dedicarse a la literatura se licenció en informática, así que pudo entender el funcionamiento de esta tecnología que de nueva, dice, no tiene tanto. «Lo que estamos viendo ahora, los llamados modelos de lenguaje de gran escala, los modelos generativos, no intentan siquiera pensar o imitar un proceso mental», y el problema está en la sobreestimación de sus capacidades. «Como si fuese una especie de deidad en una nube que de pronto nos concede su atención», dice, siendo en realidad todo lo contrario.

Como ejercicio de resistencia, él elige la escritura. «Escribir cualquier cosa, cualquier tipo de literatura, puede ser una forma de resistencia. Ya no digamos por los temas que se puedan tratar, sino por el hecho que estamos escribiendo, que estamos utilizando el cerebro y el cuerpo en vez de delegarle esa tarea a un modelo generativo». Y escribe, además, ciencia ficción, una disciplina perfecta para llegar a públicos con historias que hacen que no puedas separar los ojos del papel. «Yo creo que este libro puede interesar a personas desde la adolescencia en adelante», explica su autor. «Es un libro que se refiere a muchas preocupaciones de este presente y a muchos de los mitos que ya se han construido alrededor de esta tecnología», que reconoce que en algunos textos se vuelven «literalmente ciertos», pero en otros «son modificados, cuestionados, retrabajados».

Conoce el presente y se enfrenta a él sin miedo, porque sabe que la inteligencia artificial «es mucho menos una amenaza de lo que parece» y que, «ciertamente, no es una especie de condena inevitable para la humanidad». Y aunque el futuro está por escribir, espera y desea que la realidad, por una vez, no supere a la ficción. O al menos, no a la que él acaba de publicar.