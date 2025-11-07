El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Logo Patrocinio
Alberto Meneses con la novela ganadora en sus manos. E. C.

Alberto Meneses, ganador del Premio Kindle: «Autopublicar te da una libertad total»

El autor asturleonés ha obtenido el galardón de Amazon con su obra 'El ocaso de la verdad' sobre otras 7.000 novelas

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:51

Comenta

Alberto Meneses (París, 1969) lograba el pasado jueves el Premio Kindle Storyteller a la mejor novela publicada en Amazon con 'El Ocaso de la ... verdad', sobre otras 7.000 obras y dotado con 10.000 euros. Criado entre Llanes y Oviedo, reside en León pero se siente asturiano y nuestra región ha sido escenario de varias de sus novelas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece tras ser arrollado por un tren en la estación Mieres-Puente
  2. 2 La hilera de luces en el cielo que ha intrigado a los asturianos
  3. 3 La directora de la Guardia Civil desata la polémica por vestir lo que parece un pijama en un acto solemne
  4. 4 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  5. 5 Intenta matar a golpes a un hombre tras recriminarle que toquetease a una mujer en Gijón
  6. 6

    Los jefes de servicio evaluarán el rendimiento de los funcionarios en Asturias para repartir pluses o castigos
  7. 7 Medidas en Asturias contra la gripe aviar: prohibido criar aves de corral al aire libre en ocho concejos
  8. 8 El alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo
  9. 9

    Las familias que cancelen la hipoteca tras la venta de su vivienda podrán deducirse el IRPF
  10. 10 La entrevista de Queipo a Ayuso: «Eres el referente para los que creemos en que la política necesita autenticidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Alberto Meneses, ganador del Premio Kindle: «Autopublicar te da una libertad total»

Alberto Meneses, ganador del Premio Kindle: «Autopublicar te da una libertad total»