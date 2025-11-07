Alberto Meneses, ganador del Premio Kindle: «Autopublicar te da una libertad total»

Alberto Meneses (París, 1969) lograba el pasado jueves el Premio Kindle Storyteller a la mejor novela publicada en Amazon con 'El Ocaso de la ... verdad', sobre otras 7.000 obras y dotado con 10.000 euros. Criado entre Llanes y Oviedo, reside en León pero se siente asturiano y nuestra región ha sido escenario de varias de sus novelas.

–¿Qué supone este premio?

–No me lo esperaba. El nivel era muy alto y tuve la suerte de que me eligieran a mí. Lo veo como un reconocimiento a mis 29 novelas y a los 13 años que llevo autopublicando en Amazon y haciendo gala de ello. Es también un punto y seguido, porque sigo escribiendo y mi último título lo lancé hace quince días: 'La senda del olvido'.

–¿Cómo definiría la novela ganadora?

–Con 'El ocaso de la verdad' cierro la serie policíaca de Verónica Cuevas. A quien no conozca el personaje le diría que es una mujer temperamental, que no admite un no por respuesta, y en una investigación nunca se va a detener hasta hacer justicia con las víctimas. En esta novela se enfrenta a situaciones más extremas que las anteriores y pone a prueba sus creencias.

–¿Cómo se pasa de la informática a la literatura?

–Fue un paso natural. Era un crío imaginativo y me gustaba leer. Tardé en escribir mi primera novela 10 años y la autoedité en una imprenta digital. Los primeros ejemplares volaron, imprimí más y me llegaron comentarios muy positivos. Eso me animó a ponerme con la segunda y ahí ya entró en juego Amazon, que me cambió la vida como escritor.

–Hoy vive profesionalmente de sus novelas, ¿verdad?

–Durante un tiempo compaginé la escritura con mi otro trabajo y hace tres años me decidí a dedicarme a la literatura a tiempo completo. Requiere mucho trabajo y esfuerzo, porque tienes que hacer todo tú, desde la promoción al control de las ventas o el contacto con los lectores, pero te da una libertad total sobre tus libros que no tendrías en una editorial convencional.

–¿Alguna de esas editoriales le ha tirado la caña?

–Durante mucho tiempo los escritores de Amazon hemos pasado desapercibidos para la publicación tradicional y yo tampoco he intentado llamar la atención de ellos, porque me siento a gusto en el camino que he elegido. El año pasado una editorial se puso en contacto conmigo, pero en la situación que tengo ahora en mi carrera literaria, no me interesa. Echo muchas hora al día, pero las disfruto, puedo publicar si quiero tres libros al año, con Amazon cobro todos los meses y sé cada hora lo que estoy ganando.

–¿Hay alguna fórmula para enganchar al lector?

–Desde mis primeras novelas aprendí que si a mí me gustaba la historia, tenía muchas posibilidades de que enganchase a los lectores. Tienes que tener también una visión comercial: hay géneros que venden más y también tocar temas interesantes. Al final, los lectores deciden, y el contacto con ellos es más satisfactorio que el dinero.

–¿Volverá a Llanes en sus novelas?

–Nací en Francia, pero a los dos años me mandaron a Villanueva de Pría con mis abuelos y luego nos fuimos a Oviedo. Llanes es escenario de tres novelas mías y lo será de más, claro.