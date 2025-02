El oscurecer de la flor

Verónica García-Peña Viernes, 21 de mayo 2021, 01:42 Comenta Compartir

Mientras leía 'Al final del paisaje' (Valparaíso, 2021), último poemario de Alicia Aza, en el que aparecen gran cantidad de elementos de la naturaleza, no dejaba de pensar en el tipo de flor que soy. Tampoco en cuál me gustaría ser. Una rosa, una ... hortensia, un lirio. También pensaba en su olor, en todos los distintos matices que el perfume de las flores posee y cómo nos transporta, e imaginaba todos esos múltiples aromas en colores. ¿De qué tono es el efluvio de una rosa? ¿Y el de un lirio? Les aseguro que se van a sorprender, como lo hice yo, porque los colores imaginados no siempre se corresponden con los que mentalmente conocemos. Eran oscuros en ocasiones, muy oscuros, brunos, que se perdían en el ocaso de un ayer que va, poco a poco, cayendo. Crepúsculo en realidad de una memoria constructora, de una memoria que se apaga, como lo hace la savia, como lo hace la flor.

A veces, también me imaginaba ser hierba, verde y frondosa o verde y exigua. Árbol. Ser un árbol, sus hojas, sus raíces, su tronco. Ser su origen y su fin. También era recuerdos, qué importantes son los recuerdos y qué importante es recordarlos. De igual forma era olvido, era adiós. Y el recuerdo y el olvido, siempre en un eterno juego, batalla quizá, de luces y sombras, igualmente tienen colores que tampoco son como los creemos, no al menos en el universo de Aza. Y huelen. Siempre huelen. En ocasiones a alcanfor y de vez en cuando a una eterna primavera. Otras ventean infancia y aroma a fruta. Kiwis. Olores y colores que dibujan un cuadro muy reflexivo en el que buscar la armonía en la naturaleza exterior y en la interior; mirada hacia dentro que nos dice que deberíamos respetarnos como seres humanos y así respetar la naturaleza en la que vivimos. Una pintura de versos que se entremezcla con algunos pasajes de prosa lírica en la que conversar con los límites de la identidad. Visual, plástico, pictórico, este poemario nos hace cavilar sobre la pérdida y la salud o sobre el dolor de la ausencia, pero siendo a la vez el pétalo y las espinas, y oliendo el oscurecer de la flor.

