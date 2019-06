Ángel de la Calle presenta hoy en Oviedo la edición ampliada de 'Modotti' Ángel de la Calle. / P. UCHA Nuevas investigaciones sobre la muerte de la activista italiana que protagoniza su novela gráfica le obligaron a añadir más páginas M. ROJO GIJÓN. Jueves, 27 junio 2019, 00:14

El dibujante Ángel de la Calle, colaborador de este periódico y director de contenidos de la Semana Negra de Gijón, que empieza el viernes 5 de julio, está hoy de presentación en Asturias. Será en Oviedo, en El Manglar (Martínez Vigil, 14, 19.30 horas) y de la mano de la Asociación Cultural La Ciudadana, donde presente la nueva edición de su exitosa novela gráfica 'Modotti. Una mujer del siglo XX', a la que ha añadido un final alternativo a raíz de las novedades que ha podido recabar sobre la muerte del que fuera su amante. «El final que yo proponía, mucho más borgiano, no era el real, aunque sí el más bonito», explicaba ayer el autor. El caso es que, al desclasificarse nuevos documentos policiales, se pueden contar más cosas que antes no se sabían «y que no vamos a desvelar aquí», apunta. La novela cuenta la historia de Tina Modotti, fotógrafa, actriz, modelo, activista revolucionaria y feminista que viajó por México, Hollywood y Moscú y acabó colaborando con el bando republicano en la guerra civil española. Un historión que merecía ser contado, y dibujado.