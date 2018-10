«En mis libros hay un 70% de ficción y un 30% de biografía» Anna Todd, en una imagen de archivo. / EFE Anna Todd La escritora, que ha vendido millones de libros en todo el mundo con su serie 'After', regresa con 'Stars' ÁLVARO SOTO Madrid Martes, 2 octubre 2018, 02:01

Cuenta la escritora estadounidense Anna Todd (Dayton, Ohio, 1989) que la literatura siempre la ha ayudado a escapar de una vida muy difícil. Cuando era solo una niña en un hogar pobre, su padre fue asesinado y su madre se convirtió en una adicta. En aquella época, leer libros le daba libertad para moverse por el mundo a través de otros personajes y así olvidar la tragedia que vivía en casa. «Mis mejores amigos eran los protagonistas de los libros», indica. Pero de lectora pronto pasó a ser autora, y de las de 'best-sellers'. Su serie 'After', la historia de amor de Hardin y Tessa, vendió millones de ejemplares y la convirtió en un fenómeno para fans. Ahora Todd regresa con 'Stars. Estrellas fugaces' (Planeta), otra historia de amor pero, esta vez, un amor más maduro.

«Creo que el nuevo libro amplía los temas que toqué en 'After'», explica la escritora, de visita en España. «Ahora también hablo de política y del racismo. ¿Un proceso de maduración? Sí, es posible. Estoy creciendo y mis lectores están creciendo conmigo, aunque no sé cuánto más maduraré porque me gusta escribir sobre gente de esta edad», argumenta.

Todd explica que en sus personajes hay «una mezcla de un 70% de ficción y un 30% de biografía». Así, en sus novelas aparece el estrés postraumático que le inspiró el que sufrió su marido, soldado en la guerra de Irak y con el que se casó con 18 años. Todd no tiene problema en hablar de política y expresa su disgusto hacia el presidente de su país, Donald Trump. «Cuanto más callamos, más aceptación tiene. Es un hombre peligroso y racista, un ser horrible que ha logrado que ciertos comportamientos no se vean mal ahora», subraya. Pero entonces, ¿por qué alcanza esa aceptación en Estados como Ohio, del que proviene Todd? «Algunos lo ven como un salvador, pero otros, simplemente, consideran que es gracioso. No lo toman en serio, pero le votan, y él está arruinando el mundo. Esto sólo puede cambiar cuando los ahora adolescentes puedan votar. Eso sí, soy pesimista: creo que será reelegido», explica.

Una de las claves del éxito de Todd es su cercanía con los lectores. «Me encanta estar en contacto con mis fans a través de las redes sociales y devolverles todo lo que me han dado», destaca. 'Stars' incluye una 'playlist' con las canciones que escuchan los protagonistas o que le gustan a la autora («la música no puede ser igual en una escena romántica que en una triste», apunta) y también una aplicación de móvil. Sus obras son: 'After'; 'After. En mil pedazos'; 'After: Almas perdidas'; 'After. Amor infinito'; 'After. Antes de ella'; 'Landon. Todo por ti' y 'Landon. Ahora y siempre'.