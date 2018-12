Se apaga la conciencia crítica de Israel Amos Oz, Premio Príncipe y eterno candidato al Nobel de Literatura, en Oviedo en 2007. / UZI VARON Amos Oz, Premio Príncipe de las Letras en 2007, fallece a los 79 años víctima del cáncer M. AYESTARAN / M. ROJO JERUSALÉN / GIJÓN. Sábado, 29 diciembre 2018, 00:09

«Mi querido padre acaba de fallecer de cáncer después de un rápido deterioro». Con este mensaje en Twitter informó Fania Oz-Salzberg al mundo de la muerte de su progenitor, Amos Oz. El escritor más universal de Israel falleció «tranquilamente mientras dormía, rodeado de sus seres queridos», precisó su hija. Y comenzó el duelo por un autor tan reconocido fuera del Estado judío como censurado por sus paisanos debido a sus planteamientos políticos, críticos con la ocupación y favorables a la solución de los dos Estados, uno para israelíes y otro para palestinos.

Fania empleó Twitter para dar la noticia y seguro que desde donde se hallara, su padre refunfuñó, porque no era nada amigo de las redes sociales, ni siquiera de los libros electrónicos. «Soy lector de papel y no creo que el mundo se pueda explicar en 140 caracteres», mantenía. Nacido en Tel Aviv en 1939 como Amos Klausner, nueve años antes del establecimiento de Israel, comenzó su carrera literaria con apenas 22 años y sus novelas y ensayos son la crónica del nacimiento y desarrollo de este país. Sus años de vida en la ciudad santa y en un 'kibutz' son el material esencial de una obra cumbre como 'Una historia de amor y oscuridad', publicada en hebreo en 2002, ganadora del Premio Goethe tres años más tarde.

De Jerusalén a Tel Aviv

CONTRA LA OCUPACIÓN Pacifista comprometido, se opuso a la invasión israelí de Palestina en la Guerra de los Seis Días en 1967 DISCURSO EN OVIEDO «No tienen por qué elegir entre ser pro-israelíes o pro-palestinos. Deben estar en favor de la paz»

«Nací en Jerusalén y pasé allí el tiempo suficiente. Ahora necesito verla desde la distancia. Es una ciudad que atrae a fanáticos cristianos, musulmanes, judíos... Haciendo un símil cinematográfico, Tel Aviv es una película de Fellini y Jerusalén de Bergman», confesaba el autor en octubre de 2015, cuando salió a la luz 'Judas' (Siruela), su última novela.

Esta relación de amor y odio con la ciudad santa era extensible a la que sentía por sus propios vecinos en un país en el que le tachaban de «traidor por oponerme a la ocupación», algo de lo que aseguraba sentirse «orgulloso». A lo largo de aquella entrevista el teléfono fijo del domicilio del escritor sonó en varias ocasiones. Una de ellas fue para informarle de que el Nobel de Literatura volaba a casa de Svetlana Alexiévich y no a la suya... «Yo ya tengo suficientes premios para el resto de mi vida, si nunca recibo el Premio Nobel seguiré siendo un hombre satisfecho», reaccionó de forma inmediata. Sí recogió en Oviedo el Príncipe de Asturias, en 2007, y leyó un discurso en el que defendió el valor de la literatura como puente entre culturas. «Ustedes no tienen por qué seguir eligiendo entre ser pro-israelíes o pro-palestinos. Deben estar a favor de la paz», recomendó en el Teatro Campoamor, donde compartió protagonismo con Al Gore y Michael Schumacher, aunque no con un ausente Bob Dylan, premio de las Artes de aquel año.

Compartir un rato con Oz suponía tener acceso directo a la historia viva de Israel, al pasado y al presente de un país «que ahora mismo no me gusta nada», lamentaba el novelista que, debido a sus opiniones críticas con los sectores más conservadores, recibía «amenazas de muerte e insultos». Oz censuraba en todos los foros a los que acudía la construcción de asentamientos en Cisjordania y alertaba del riesgo de la llegada al poder de los fundamentalistas de cualquier religión, incluida la judía.

Amenazas de muerte

Benjamín Netanyahu, eje de las políticas que tanto censuraba Oz y objeto de muchas de sus críticas, lamentó la pérdida de «una figura muy importante para la lengua y literatura hebrea», aunque admitió «la diferencia de opiniones». La actual ministra de Cultura, Miri Regev, aseguró que «su trabajo y lo que ha dejado en nuestros corazones, resonará en todo el mundo».

El tono de voz de Oz era siempre reposado y sabía hablar con sus silencios. Bebía a sorbos café expreso con leche fría, servido en una pequeña taza de cerámica, y al repasar su vida recordaba una y otra vez que era un ciudadano israelí de más de 70 años, «que equivale a vivir 200 o 300 en otros países como Estados Unidos, por ejemplo». Pese a las amenazas recibidas y al auge de los sectores más fanáticos era un amante de un país que «por un lado me fascina y por otro me enfada, pero nunca podría dejarlo». Sólo el cáncer le ha podido separar de Israel.

Adicto a las noticias, la aparición de 'Queridos fanáticos' coincidió con el ascenso al poder de dirigentes como Donald Trump. Compartía la polémica decisión del presidente estadounidense de trasladar su Embajada de Tel Aviv a Jerusalén, pero aseguraba que «estaría muy contento si no solo la Embajada de Estados Unidos, sino que todas se trasladaran a la ciudad santa, pero por partida doble. Es decir, una representación en el oeste, capital de Israel, y otra en el este, capital de Palestina». «No me gustaría morir sin ver incluso una embajada de Israel en Jerusalén oriental y otra de Palestina en la parte occidental, ambas legaciones a una distancia caminable», decía. Un sueño que no podrá ver convertido en realidad.