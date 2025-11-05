Arte y pasión que se dan la mano

«Como troncos ligeros que arrastra la corriente, en ocasiones nos dejamos llevar por el caudaloso río de la pasión, ajenos a lo que sucede ... a nuestro alrededor, aun en medio del caos o la tormenta, poseídos por un fuego interior que nos envuelve en su círculo mágico». Así comienza el prólogo con el que el llanisco afincado en Gijón Eduardo Galguera introduce su última publicación, 'Besos a la cálida luz de la lluvia', que ve la luz ahora pero que le valió el XXXIV Premio Cálamo de Poesía Erótica en 2024. Lo presentó hace solo unos días; precisamente, cuando se anunciaba el nombre de quien le tomaría el relevo, Milagros Moisés González Alba. «Es una recopilación de poemas antiguos bajo el denominador común de los besos y la lluvia», explica el autor. «Trece diferentes paisajes con el hilo conductor del paraguas del deseo, a veces convertido en trinchera, inesperada lluvia, sereno remanso, arroyos impetuosos o charcas indigestas».

Doce meses han pasado desde que el poemario se hiciese con este reconocimiento y llega ahora a manos del público en forma de una cuidada pieza en la que, junto a los trece poemas, emergen también trece dibujos del artista Pelayo Ortega, uno de los grandes nombres propios de la creación plástica de nuestra región. Así, 'si en vez de lluvia besos...', 'animales y sombras' o 'de ranas y príncipes' se acompañan de algunos trazos ligeros, sugerentes siluetas y fondos coloridos que firma el artista gijonés. Escritor y creador comparten amistad «desde hace muchos años», dice Galguera. «Es uno de los mejores, si no el mejor de Asturias de su generación», y prueba de ello es este trabajo en el que han pasado trabajando varios meses.

Tiene el escritor una voz directa y evocadora que le ha valido reconocimientos como el Premio Nacional de Poesía Juvenil de Universidades Laborales, el Premio Arganzuela de Poesía y Narrativa, el Premio de Poesía Miguel Baón, el Premio Tribuna Ciudadana de Microrrelato y Poesía y el galardón con el que ahora publica este poemario, que es el cuarto –antes vieron la luz 'El ave de vuelo sin retorno' (1978), 'Heridos de soledad, heridos de esperanza' (1980) y 'Ciclos' (1982)– y que se suma además al ensayo 'Mirando al pan', publicado en 1991. Pero su trayectoria pasa también por el periodismo, pues se licenció en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, donde vivió casi tres décadas antes de regresar a Asturias, concretamente a Gijón, en 1993. En 1979 fundó la revista 'Cenicero' y el grupo literario Vórtice, dos puntos de encuentro de poetas y pintores en la efervescente capital de aquellos años. Con 'Besos a la cálida luz de la lluvia' recupera la escritura poética –aunque «nunca he dejado de escribir», dice– y pone el foco en narrar una pasión que desborda ahora las palabras y las páginas.