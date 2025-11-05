El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una de las páginas del poemario que ilustra Pelayo Ortega. E. C.

Arte y pasión que se dan la mano

Eduardo Galguera publica el libro con el que se alzó con el Premio Cálamo de Poesía en 2024 y que ilustra Pelayo Ortega

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:44

Comenta

«Como troncos ligeros que arrastra la corriente, en ocasiones nos dejamos llevar por el caudaloso río de la pasión, ajenos a lo que sucede ... a nuestro alrededor, aun en medio del caos o la tormenta, poseídos por un fuego interior que nos envuelve en su círculo mágico». Así comienza el prólogo con el que el llanisco afincado en Gijón Eduardo Galguera introduce su última publicación, 'Besos a la cálida luz de la lluvia', que ve la luz ahora pero que le valió el XXXIV Premio Cálamo de Poesía Erótica en 2024. Lo presentó hace solo unos días; precisamente, cuando se anunciaba el nombre de quien le tomaría el relevo, Milagros Moisés González Alba. «Es una recopilación de poemas antiguos bajo el denominador común de los besos y la lluvia», explica el autor. «Trece diferentes paisajes con el hilo conductor del paraguas del deseo, a veces convertido en trinchera, inesperada lluvia, sereno remanso, arroyos impetuosos o charcas indigestas».

