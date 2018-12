«Sin autoestima somos incapaces de amar, hay que quererse más» Consuelo Junquera. / E. C. La psicoterapeuta gijonesa Consuelo Junquera presenta esta tarde un libro en el que ofrece las claves para ser feliz en sociedad M. ROJO GIJÓN. Martes, 11 diciembre 2018, 00:19

No nos queremos lo suficiente -ni a los demás ni a nosotros mismos- y eso provoca que nuestras relaciones sociales y familiares tengan múltiples carencias que nos impiden ser felices. La psicoterapeuta Consuelo Junquera (Gijón, 1944), licenciada en Filología, Psicología y Lengua Española, lleva toda una vida tratando de ayudar a los demás y ha decidido publicar un libro desde su experiencia personal y profesional para que todos podamos acercarnos a las claves que nos permiten llevar la vida con más sosiego. Junquera, que empezó su carrera como maestra en el Colegio Santo Ángel, donde después fue psicóloga y directora, se fue a la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, a estudiar un máster en psicoterapia individual y grupal. Y desde entonces ha acumulado más de 20 años de experiencia. «La clave está en aprender a resolver los problemas a través del diálogo», resume. La teoría es fácil, pero la práctica no lo es tanto, así que ella ha elaborado en 'Convivir. Gozo y desafío' una detallada guía para llegar al mayor número posible de personas (lo presenta hoy en el Antiguo Instituto de Gijón, a las 19.30 horas). «Detras de los problemas de convivencia suele haber un problema afectivo. El mundo ha avanzado en ciencia y tecnología, pero no se nos enseña a amar al prójimo ni a nosotros mismos. En ese sentido quedamos estancados en la infantilidad, somos como niños», resume.

Pero, ¿qué tenemos que cambiar en nuestra vida para ser felices? En su opinión, tenemos que ser capaces de amar. «La capacidad de amar está herida porque tenemos muchos complejos, necesidades afectivas, vacíos, miedo al rechazo...». En muchos casos está provocado por la falta de autoestima. «Si nos sentimos rechazados no somos capaces de querernos a nosotros mismos, ni de querer a otros. No le damos al otro el derecho de tener defectos, de equivocarse. Lo verdaderamente importante es aprender a amar, tenemos que querernos más», insiste.

En su libro describe tres fases en el amor, que hay que ir transitando. «Primero somos egoístas, como lo es la sociedad. Creemos tener todos los derechos, pero no queremos tener ningún deber. En la segunda empezamos a darnos cuenta de nuestros defectos, salimos del narcisismo que nos impide ser felices y llegamos a la tercera fase, la del verdadero amor. Cuando una persona ama y se siente amada es cuando se consigue ser feliz, porque lo material no nos llena», recuerda. Aún así, explica, «convivir supone tener conflictos, son inevitables, pero tenemos que aprender a gestionarlos». Más claves: «No reflexionamos los suficiente, no nos comunicamos lo suficiente. Muchas veces no sabemos lo que nos pasa, y eso es exactamente lo que nos pasa».