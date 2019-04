«El azar condiciona las vidas en un mundo regido por el caos» Miguel Rojo, María de Álvaro, Leticia Sánchez y Mayra Bustamante, en la presentación. / PALOMA UCHA Miguel Rojo presentó su nueva novela, 'Resulta fácil hablar del día que vas a morir', en un acto del Aula de Cultura de EL COMERCIO P. A. MARÍN ESTRADA GIJÓN. Sábado, 6 abril 2019, 00:44

Dos historias paralelas que convergen en una misma inquietud por los misterios de la condición humana, la de un joven yihadista y la de un maduro profesor enamorado de una de sus alumnas, forjan la nueva novela del escritor Miguel Rojo, 'Resulta fácil hablar del día que vas a morir' (Huso), que ayer se presentó en la Antigua Escuela de Comercio en un acto del Aula de Cultura de este periódico en colaboración con la Sociedad Cultural Gesto y La buena letra. La coordinadora del Aula, María de Álvaro, la escritora Leticia Sánchez Ruiz y su editora, Mayra Bustamante, conversaron con el colaborador de EL COMERCIO en la puesta de largo de su última obra.

«Las novelas me buscan y generalmente me encuentran», abrió Rojo para detallar la génesis del libro en un viaje a Burdeos coincidente con los atentados en París y Bruselas: «En un tranvía vi a un chico nervioso con una mochila y me inquieté». A partir de ahí iría madurando una historia sobre qué puede tener en la cabeza alguien que se inmola matando. En su inmersión del personaje «llegué a entenderle: el 'No future' del punk y a cambio una puerta al Paraíso». El protagonista de la otra historia se deja atrapar por un paraíso muy distinto, el del amor inesperado. Ambos responden a una ley en la que cree el escritor: «El azar condiciona nuestras vidas en un mundo regido por el caos», afirmó.

El narrador tinetense defendió la ficción «que plasma las realidades de cada momento» y aseguró preferirla a la historia, «que trata de ser objetiva, la suma de subjetividades de la literatura es más real». Novelas como la suya pueden servir para que en el futuro «alguien sepa que hubo fenómenos como el yihadismo o que estaba mal visto el amor entre personas de distinta edad», sugirió sin desvelar si había algo más que unía ambos relatos. Un guiño para invitar a los lectores a sumergirse en esta fascinante historia.