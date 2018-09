La Biblioteca Nacional paga 24.000 euros por los manuscritos de 'Clarín' Dos de las cuartillas manuscritas que hoy serán trasladadas a la Biblioteca Nacional. / ANSORENA Otro lote de 70 portadas de libros dedicados pertenecientes al archivo personal del autor asturiano se quedó sin comprador La institución ejerció el derecho de adquisición preferente de transmisión cultural PACHÉ MERAYO GIJÓN. Viernes, 28 septiembre 2018, 00:37

La Biblioteca Nacional de España (BNE) se hará cargo a partir de hoy de la última herencia de Leopoldo Alas 'Clarín', sobre la que se ha arrojado luz. Una serie de más de cien cuartillas manuscritas, con parte de una novela inconclusa, que adquirió ayer en subasta en la madrileña sala Ansorena, por un total de 24.000 euros, impuestos incluidos. La institución, que había ejercido el derecho de tanteo de adquisición preferente, que la ley otorga a las transmisiones de carácter cultural, cuando se trata de bienes pertenecientes al patrimonio histórico artístico español, no tuvo por tanto competencia en sesión de compra venta, pudiendo sumar el extraordinario conjunto de escritos inéditos a los ejemplares que representan al genial autor decimonónico en sus estantes y en sus archivos.

No corrió igual suerte un lote de 70 portadas de libros dedicados, procedentes de la biblioteca personal de 'Clarín', que salía a subasta por 2.000 euros y no logró comprador. Se trata de un conjunto de portadas con historia propia, ya que la parte central que le falta a cada libro, fue convertida en papel de quemar para la estufa en tiempos de guerra. Los herederos del escritor no tuvieron más remedio que quemar las páginas, pero guardaron con celo sus portadas. El conjunto no vendido, sigue por tanto buscando comprador.

Por lo que se refiere al lote adquirido por la BNE cabe señalar que incluye la novela 'Juanito Reseco', narración en la que 'Clarín' quiso convertir en protagonista a uno de los personajes que circularon por su obra magna 'La Regenta' y también por otra de sus creaciones mayores, 'Su único hijo'.

También hay textos, en concreto cinco hojas, de la dramaturgia 'La millonaria', igualmente no terminada y a la que Alas se refiere en una carta de 1895, indicando que de sus proyectos teatrales del momento ese es «el de más probabilidad de éxito». 'Los rieles', que aportan seis cuartillas al legado manuscrito y la 'Revista Ideas', con una única hoja también escrita a mano, completan el conjunto que tenía un precio de salida de 20.000 euros, al que sumando impuestos, quedó en 24.000.

Sobre 'Juanito Reseco', cabe señalar por otro lado que pretendía ser la segunda obra de una trilogía formada por 'Una medianía', destinada a ser la primera parte, y 'Esperaindeo', que sería la tercera. De ambas se conocen algunos fragmentos publicados en forma de relato breve. Pero la segunda, que ahora sale a la luz, quedó totalmente inédita.

Lo que viajará hoy de la sala Ansorena a la Biblioteca Nacional de España es un grupo de 110 cuartillas, de las que solo 83 están numeradas correlativamente. El resto, 27, tienen numeración no correlativa, que, además, en algunos casos, aparece repetida, algo que los expertos e investigadores de la BNE deberán estudiar ahora que todo el conjunto manuscrito pasa a engrosar el patrimonio nacional.