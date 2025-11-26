Blas Moreno: «La tecnológica es la gran guerra geopolítica actual»

Ayer se presentaba en la librería La Buena Letra el volumen 'Las fuerzas que mueven en el mundo' (hoy se hará a las 19 en ... la librería Cervantes de Oviedo), una obra visual, publicada por el sello Ariel y creada por El Orden Mundial, que explica con mapas e infografías la realidad geopolítica de nuestro tiempo.

El editor jefe de El Orden Mundial, Blas Moreno, contaba que los autores de la obra, José Luis Marín, Álvaro Merino y Celia Hernando, han querido reflejar en mapas y gráficos, «de una forma útil y accesible al público general», un panorama en el que «el mundo que conocemos está cambiando, está desapareciendo. Venimos de una época, desde la caída del Muro de Berlín, tras la guerra fría, de cierta estabilidad, siempre con muchas comillas, donde, más o menos, las reglas estaban claras, qué países eran las grandes potencias y cuáles eran los países más pequeños, y sin embargo, desde hace 5, 6, 7 años, vamos notando cómo esa política internacional se erosiona, se hace más volátil y conflictiva. El mundo está cambiando, hay un cambio de era, y el libro intenta reflejar un poco de dónde venimos, cómo estamos, hacia dónde vamos». En ese sentido, el libro «no pretende dar todas las respuestas pero sí las herramientas de análisis para interpretar el mundo y sus cambios».

Dividido en varios apartados o ejes, el económico ocupa un lugar central en la obra, para explicar cómo le ha afectado esa realidad cambiante y distinta a la de otras épocas, ya que como apunta Moreno: «La economía está sufriendo el embate de toda esta conflictividad internacional. Hasta ahora el consenso era que la economía tenía que mantenerse funcionando porque a todo el mundo le interesaba que el comercio siguiera fluyendo. Estos últimos años estamos viendo un montón de disrupciones a las cadenas de suministro y al comercio que demuestran que, efectivamente, la geopolítica afecta mucho más, incluso a nosotros mismos en nuestra vida diaria, más de lo que podríamos pensar».

En el periodo analizado, señala el editor, ha entrado en juego un factor determinante: «La competición tecnológica es la gran guerra geopolítica del siglo XXI. Quien la controle y sea puntero va a ser después quien controle el mundo, quien decida qué se hace en cada lugar, y además estos sectores son los que tiran de la economía global».

Frente a la guerra fría «donde las reglas era más claras y había dos grandes actores que negociaban para mantener todo bajo control, ahora hay doce o quince actores. cada uno con sus intereses, y eso hace que todo sea más complejo o que sean más probables los conflictos y que además sean más complicados». Otro factor negativo son las consecuencias del cambio climático: «Hablamos de una crisis que va a afectar a la economía global, a la sociedad de todo el mundo, catástrofes climáticas por todas partes, cada vez más frecuentes y también hay una pelea geopolítica detrás de todo ello».

El papel de España, para Moreno «podría ser más influyente por la conexión que tenemos con América Latina, África o Europa, si hubiese un consenso entre los partidos y se desaprovecha», observa el experto.