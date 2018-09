«El blindaje de fronteras en Europa es un acto de egoísmo, la peor forma de convivir» La escritora María Dueñas estará mañana en Asturias. / CARLOS LUJÁN La autora superventas hablará, mañana en Avilés, de literatura en el Ciclo de Palabra del Niemeyer y presentará su obra 'Las hijas del capitán»María Dueñas Escritora DIEGO MEDRANO OVIEDO. Martes, 25 septiembre 2018, 00:19

María Dueñas (Puerto Llano, 1964) presenta mañana libro en Avilés (Ciclo de Palabra. Centro Niemeyer, 20 horas): 'Las hijas del capitán'(Planeta). Una tirada inicial de medio millón de ejemplares e historia de mujeres luchadoras, emigración, superación personal y cosmopolitismo. Charlamos con la autora superventas, filóloga de formación, a quien sus réditos editoriales permiten vivir por completo de la literatura, sueño de tantos.

-¿Nueva York es el territorio?

-Así es. Recreo la nutrida colonia española que en los años treinta y cuarenta vive en la ciudad. Un Nueva York grande, de siete millones de habitantes, con rascacielos impresionantes, el Empire State Building, neones refulgentes, gentes venidas de todas partes en busca de una vida mejor, la lucha por el empleo, una habitación y un trozo de pan.

«En Manhattan, en los años treinta, se podía comprar sidra y comer fabada todo los días»

-La Unión Europea pide ya blindar las fronteras.

-Me parece un acto de egoísmo y la peor forma de convivir. Es una novela sobre migración, sobre moverse para tener otra vida, que de por sí ya habla sobre la generosidad. Es un tributo a las mujeres capaces de hallar su lugar en el mundo cuando los vientos soplan en contra, y también a todos aquellos empujados por la vida hacia la aventura, a menudo épica y siempre incierta de la emigración.

-¿Son hijas de un marinero un tanto tarambana?

-Las hermanas Arenas quieren ser chicas actuales, son tres jóvenes españolas, hijas de un marinero huido de la patria, un culo de mal asiento, y que tras muchos tumbos recae en la calle 14 de Nueva York donde intenta sobrevivir con una pequeña casa de comidas, 'El capitán', hasta su muerte accidental. La obra refleja el coraje, la valentía de tres jóvenes extranjeras sin la presencia de varones protectores ni un dólar en el bolsillo para salir adelante.

-Asturias, creo, está muy presente en el libro.

-En esa calle 14 estaba el Centro Asturiano. Había muchos asturianos en la ciudad. Podía comerse fabada y morcilla todos los días de la semana, comprarse sidra. Otros dos asturianos maravillosos, Luis Argeo y Tomás Fernández, escritor y profesor, me han ayudado mucho con la documentación. El padre va a morir y ellas quieren luchar por la supervivencia. La vida las zarandea, son los años del crack del 29, pero salir adelante es la mejor lección.

-¿Hay burbuja editorial? Se devuelve el 40%o de los libros que llegan a las librerías.

-No creo en culpar al sector editorial de los males del presente. Vivímos otra época: los estímulos de los smartphones, tabletas y redes sociales son muy difíciles de detener y de no hacerles caso. El libro compite hoy con otros ocios y, en plena crisis económica, la gente no tenía dinero para libros, prefería ahorrar y ser cauta. El sector editorial se encogió y fue uno de sus principales damnificados. Las tentaciones digitales compiten con la lectura y ahora mucha gente está en las series de televisión y cine, según me cuentan.

-Sus novelas están repletas de imágenes...

-Mi mayor intención es escribir con un equilibrio completo entre acción y agilidad. Otras novelas acabaron en el cine. Me gusta la novela del XIX, pero no sigo ningún patrón. Trabajo cada libro por separado, me lleva unos tres años su redacción, y aunque puede haber pasadizos entre los libros, porque todos los ha escrito la misma persona, no es algo deliberado. Cada novela es un reto, un desafío, me olvido de lo ya hecho y trabajo lo nuevo, repleta de ilusión.

-¿Tiene todavía que luchar mucho la mujer escritora?

-Que seas mujer, vendas mucho y seas escritora lleva a muchos a mirarte por encima del hombro. No está superado en absoluto ese machismo. Publicaciones, determinados ambientes, están trufados de tal inmovilismo... Las historias deberían contar más y olvidarse de los autores. Hoy todo parece audiovisual, todo son imágenes, pero la literatura es otra cosa, es vivir a la escucha de otra manera. Las hermanas Arenas viven en la clandestinidad y para ellas la realidad cuenta mucho. Busco en mis libros que lo real tenga un peso específico.

40.000 españoles

-Hay también, según creo, mucho famoseo.

-Por el Manhattan de la época pululan Xavier Cugar, Rita Hayworth y el conde de Covadonga, exheredero al trono de España que acababa de renunciar a sus derechos por casarse con una hermosa cubana. Entre la séptima y octava avenida transcurría la vida de los 40.000 inmigrantes procedentes de todos los rincones de España. No era difícil encontrarse con rostros populares.

-¿Enseña el exilio a vivir con lo indispensable?

-Algo de eso hay, pero ellas no se paran a considerarlo. La vida las zarandea, acecha y saca el arrojo que llevan dentro, es la única forma de supervivencia. Es una historia de tantas, pero la Nueva York de la época estuvo trufada de muchas historias similares. Son los años puros y duros de la emigración, sin exilio político, huir de una España empobrecida y atrasada, del hambre y las pocas opciones de futuro. No todos se fueron a Latinoamérica y, de los que se fueron a Estados Unidos, sabemos muy poco.