Brandon y la nueva poesía Jueves, 12 julio 2018, 00:32

'GOT TALENT'. A César Brandon, el calificativo de poeta moderno aún le resulta extraño. El ganador de la última edición de 'Got Talent' acudió a la presentación de su libro 'Las almas de Brandon'. En la charla, dirigida por la gijonesa Beatriz Rico, Brandon leyó varios de sus poemas y reconoció que estaba escribiendo un nuevo libro de relatos cortos. El autor destacó de su éxito que «el hecho de que la gente lea las historias que estás intentando contar no tiene precio».