«Los campesinos no eran unos analfabetos ni unos ignorantes»

Juaco López, director del Museo del Pueblo de Asturias, presenta en Gijón 'Las nueve vidas de la casa de La Fuente de Riodecoba'

Rosendo María López de Castrillón era un campesino que había heredado la casa de la Fuente en el pequeño pueblo de Riodecoba, ahora prácticamente abandonado, que entonces estaba en Allande y hoy languidece en territorio del concejo de Illano. «Era un pueblo aislado, con poco terreno favorable para trabajar, muy difícil de sacar adelante», describe Juaco López, director del Museo del Pueblo de Asturias y responsable de la edición de 'Las nueve vidas de la casa de La Fuente de Riodecoba', libro de memoria de esta casa campesina entre 1550 y 1864. Su autor nació en 1803 y murió en 1864, y en su edad adulta se dedicó a dejar testimonio de su gestión al frente del caserío y de la historia de su familia. En total, nueve generaciones, nueve vidas, como él las llama, la de cada uno de los mayorazgos que fueron heredando la propiedad.

Explicaba López que es este «un testimonio excepcional por la gran cantidad de información que aporta sobre aquella Asturias rural». Rosendo María López de Castrillón, curioso él, no se limitó a ser un simple notario del día a día. Buscó información en archivos parroquiales y recopiló documentos de diferentes escribanos, además de sumar sus recuerdos a los que recogió de su abuelo y de otros mayores de la zona. «En Asturias solía haber un libro manuscrito para llevar la gestión de las casas, eso es normal, aunque apenas haya estudios sobre ellos y muchos se hayan perdido», lamentaba López. Lo que llamó la atención del director del Pueblo de Asturias cuando le mostraron en 1985 el manuscrito original es «el detalle con el que está escrito». Cabe recordar que en el centro y el oriente de Asturias dominaba la división en la herencia: se partían las casas, las fincas, los hórreos y las paneras. Con el sistema de heredero único, más propio del occidente asturiano, las caserías eran más complejas, más grandes, llevaban más trabajo y había que tener más control, sobre todo con los pagos económicos entre hermanos para evitar que las propiedades se dividieran y las dotes de las hermanas. «Era una responsabilidad muy grande», aclaraba López, quien aprovechó su conferencia sobre el libro en el Ateneo Obrero de Gijón para tratar de «romper la idea del campesino analfabeto». Recordó que «la escritura en el campo tenía mucha importancia. Es cierto que había mucho analfabetismo, pero la escritura tenía mucho valor en las casas». Tanto que, en su opinión, «los campesinos no eran unos analfabetos ni unos ignorantes, también hoy en día hay gente que no lee ni un solo libro en todo el año», comparaba, manteniendo las diferencias obvias en cuanto a alfabetización y medios para acceder a los estudios. Cree López que «en Asturias aún hay cierto desprecio del mundo rural. No somos capaces de apreciar sus valores. El sacrificio, la constancia, el trabajo, a veces durante generaciones. Clarín, por ejemplo, no tenía ni una palabra elogiosa hacia ellos y hubo unas élites alrededor de la Universidad que no se tomaron en serio la cultura en el ámbito de la aldea», lamenta.

Curiosidades, en el libro, hay muchas. Como cuando Rosendo María López cuenta el momento en el que llegaron al pueblo las patatas: «En 1780 principiaron a semar las primeras patacas en los huertos, mis abuelos (...) principiaron a semar las primeras. Yo Rosendo vi morir a Lorenza en 1810 y esta trajera de Señeriz (Valdés) las primeras patacas a Ruidecoba, pues estuviera sirviendo allí», escribía el campesino. Para Juaco, solo estas cinco líneas son toda una fuente de información muy valiosa sobre la vida en Asturias a finales del XVIII y principios del XIX. «Esto demuestra que la patata no tuvo problemas en su introducción, como se decía en ocasiones», pone como ejemplo. Pero también recoge el autor «la construcción de la capilla del pueblo; cómo se ayudaban unos a otros para llevar a cabo proyectos comunes; habla del papel de la mujer en el caserío; da recomendaciones para los que vayan a venir, transmite información por escrito de todas las propiedades y pleitos de la casa». Hasta «quiénes fueron buenos para la casa y quiénes eran negativos», explicaba López.

Y tiene gran interés la información que aporta sobre las Guerras Carlistas, que el autor vivió siendo adulto. «Fue terrible, es parecido a lo que recogen testimonios de la última guerra civil: muertes, represalias, asesinatos, denuncias...». También la relativa a la emigración, sobre todo a Madrid, ya desde el siglo XVI, y también llegaba dinero de algún indiano. «A Madrid solían ir para trabajar unos años y volver para pagar las legítimas a los hermanos y las dotes a las hermanas, para así poder heredar. Oviedo para ellos no existía, tan solo para los reclutas que tenían que hacer el servicio militar y para algunos temas eclesiásticos. Desde aquella zona de Asturias se miraba hacia la meseta», apunta.