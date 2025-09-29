Carmen Gómez Ojea sonará en la Biblioteca Nacional de España durante el Día de las Escritoras El próximo lunes 13 la institución homenajeará a varias autoras que, con su trabajo, abrieron camino a otras mujeres durante la transición

Fueron pioneras con sus letras en un momento en el que alzar la voz era más que complicado y ahora la Biblioteca Nacional de España ... les rendirá un merecido homenaje. Será el próximo lunes, 13 de octubre, cuando la institución celebre el Día de las Escritoras con un acto en el que se leerán algunos trabajos de aquellas mujeres que, durante la transición política, «reivindicaron con su palabra la igualdad y la libertad». Y entre los textos seleccionados estarán presentes, por supuesto, los de la gijonesa Carmen Gómez Ojea, que con historias como 'Cantiga de agüero' o 'Bailaremos en el río' se convirtió en una de las grandes de la literatura que ha dado nuestra tierra. Galardonada con el Premio Nadal en 1981 y otros tantos reconocimientos, mantuvo siempre un imborrable compromiso con su época, con la sociedad y con las mujeres que, como ella, luchaban en aquel momento por hacerse un hueco con su escritura.

Bajo el lema '1975: ¡Escribid, compañeras!', la comisaria de esta nueva edición del Día de las Escritoras, Anna Caballé, ha creado «una propuesta que invita a reflexionar sobre las voces femeninas que transformaron la cultura y la sociedad en un momento clave de nuestra historia reciente». El acto consistirá en una lectura de textos de estas mujeres, seleccionados por Caballé, que serán interpretados por representantes del ámbito cultural en el salón de actos de la Biblioteca Nacional de España. El Día de las Escritoras se celebra el lunes más cercano al 15 de octubre, conmemorando el fallecimiento de Teresa de Jesús (1515-1582). Con esta celebración se trata de reivindicar el legado literario de las mujeres, «tantas veces silenciado, y promover su plena incorporación a la memoria cultural colectiva».

