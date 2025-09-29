El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La escritora gijonesa. E. C.

Carmen Gómez Ojea sonará en la Biblioteca Nacional de España durante el Día de las Escritoras

El próximo lunes 13 la institución homenajeará a varias autoras que, con su trabajo, abrieron camino a otras mujeres durante la transición

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:02

Fueron pioneras con sus letras en un momento en el que alzar la voz era más que complicado y ahora la Biblioteca Nacional de España ... les rendirá un merecido homenaje. Será el próximo lunes, 13 de octubre, cuando la institución celebre el Día de las Escritoras con un acto en el que se leerán algunos trabajos de aquellas mujeres que, durante la transición política, «reivindicaron con su palabra la igualdad y la libertad». Y entre los textos seleccionados estarán presentes, por supuesto, los de la gijonesa Carmen Gómez Ojea, que con historias como 'Cantiga de agüero' o 'Bailaremos en el río' se convirtió en una de las grandes de la literatura que ha dado nuestra tierra. Galardonada con el Premio Nadal en 1981 y otros tantos reconocimientos, mantuvo siempre un imborrable compromiso con su época, con la sociedad y con las mujeres que, como ella, luchaban en aquel momento por hacerse un hueco con su escritura.

