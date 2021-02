Carrère narra su descenso al infierno de la depresión en 'Yoga' El escritor francés, renovador del género de la no ficción, relata en el libro la dura terapia a la que fue sometido tras ser hospitalizado El escritor Emmanuel Carrère. ÁLVARO SOTO Madrid Lunes, 22 febrero 2021, 07:44

Sostiene el periodista Marc Bassets que si Emmanuel Carrère (París, 1957) fuera un cómico, sus seguidores se sabrían ya todos los chistes, pero volverían una y otra vez a él. Y esa sensación invade al lector de Carrère cuando se enfrenta a 'Yoga', su nuevo libro, que Anagrama publica el miércoles en España. El gran renovador de la novela de no ficción del siglo XXI vuelve a abrirse en canal para mostrar, esta vez, su caída del cielo de la felicidad conyugal al infierno de la depresión, que culmina con su hospitalización de cuatro meses en un centro en el que fue sometido a una terapia agresiva que incluía electrochoques.

Carrère, que saltó al primer plano en el año 2000 con 'El adversario', una obra sobre el caso del asesino Jean-Claude Romand, admite ser un hombre «narcisista, inestable, lastrado por la obsesión de ser un gran escritor», pero aunque siempre dé vueltas sobre sí mismo, no aburre nunca. Las historias sobre su rica vida, llena de inquietudes y altibajos, enganchan por sí mismas, y si eso no resulta suficiente, su genio narrativo acaba por atrapar hasta al más reacio. 'Una novela rusa' y 'De vidas ajenas' fueron sus primeros desnudos integrales y su obra más exitosa, 'Limónov', combina la biografía de este político ruso y poeta maldito fallecido el año pasado con las vicisitudes del propio autor. Para Carrère, lo dice en 'Yoga', «la literatura es el lugar donde no se miente».

Como ese «viejo amigo» (así se define el respecto a sus lectores) del que uno cree saber todo porque lo ha acompañado durante años, pero que todavía guarda algún secreto, Carrère suelta en 'Yoga' algunas de sus perlas: su alivio cuando se enteró del asesinato, en el atentado del 'Charlie Hebdo', de su amigo Bernard Maris, y no de su hijo, que es lo que había sospechado cuando se le acercaron con la idea de contarle una terrible noticia; o sus celos del otro gran escritor galo del siglo XXI, Michel Houellebecq.

Además, 'Yoga' tiene un ingrediente adicional sobre sus anteriores trabajos: la novela nace con el morbo de saber que la esposa del escritor entre 2011 y 2020, Hélène Devynck, vetó la parte del libro en la que se refería a ella. Convivir con Carrère convierte a cualquiera en protagonista de un libro, y Devynck, periodista de televisión en Francia, quiso blindarse por contrato cuando se divorció. En los papeles de la separación, exigió que Carrère eliminara cualquier referencia a ella, así que hay una versión original de 'Yoga' que, asegura el autor, no se va a publicar nunca y otra, la que el lector se encontrará, que crece desde la elipsis del personaje central, Devynck, un fantasma que desencadena la trama.

Pero 'Yoga' son varias novelas en una. La primera parte narra la relación de Carrère con la meditación y ciertas prácticas orientales de crecimiento personal y hasta de artes marciales. Ahí se revela el escritor concienzudo y erudito que asomaba, por ejemplo, en 'El reino', el libro sobre su etapa de acercamiento al catolicismo. Por el medio asoma un reportaje sobre los refugiados de la isla griega de Leros. Y por toda la obra, la tristeza por la incapacidad de este escritor que es consciente de que lo tiene todo (talento, dinero, una buena vida en París, éxito con las mujeres) para ser feliz.