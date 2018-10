«Cero euros» para las bibliotecas del Principado Sala de lectura de la Biblioteca Jovellanos, de Gijón. A la derecha, el cartel en la puerta, que fue retirado ayer. / JORGE PETEIRO La Jovellanos de Gijón y la Ramón Pérez de Ayala de Oviedo denuncian que «la parálisis de Cultura» las deja este año sin fondos para adquirir libros AZAHARA VILLACORTA GIJÓN. Sábado, 27 octubre 2018, 00:41

«El Principado ha gastado en libros en 2018 cero euros». Con ese cartel anunciando la precariedad a modo de bienvenida celebraron esta semana su día las dos principales bibliotecas de Asturias: la Jovellanos de Gijón y la Ramón Pérez de Ayala, en el corazón de Oviedo. Una denuncia aún más sangrante si cabe si se tiene en cuenta que la institución ovetense albergó el acto central para todo el Estado de esta jornada que viene conmemorándose desde 1997 con el objetivo de trasladar a la ciudadanía -a través de talleres, exposiciones o conciertos- la idea de que las bibliotecas son centros de reflexión, formación y diversión.

Allí, en la Biblioteca de Asturias, la directora general del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte, la poeta asturiana Olvido García Valdés, fue la encargada de inaugurar la celebración junto a autoridades del Gobierno local y el Ejecutivo autonómico. El mismo que, según apunta la directora de la 'Pérez de Ayala', Milagros García, el Principado ha dejado sin fondos este año al centro para la adquisición de nuevos materiales. «Con los presupuestos prorrogados, y por lo tanto con el mismo dinero del ejercicio anterior disponible, la causa de este despropósito hay que buscarla en la nueva Ley de Contratos del Sector Público», explica García, que añade «que obliga a licitar las compras de libros, unas adquisiciones que hasta ahora se hacían con criterio, repartiéndolas entre las librerías de la ciudad».

Hasta ahí, el marco general de la nueva normativa de contratación pública, en la que se han dado una serie de atropelladas circunstancias que han derivado en que algunos sectores del gasto público, como las bibliotecas cuyos fondos dependen de la Administración, han resultados damnificados.

«Pero es que, a diferencia del Principado, en otros lugares como el Ayuntamiento de Siero, la Administración ha dado con la fórmula para hacer compras, prorrogando por ejemplo el sistema que ya existía, mientras que en el Gobierno regional son incapaces de solucionar el problema por la parálisis de la Consejería de Cultura», añaden fuentes de la Biblioteca Jovellanos, que califican la situación de «indignante». Y es que «no es que no haya dinero por culpa de las crisis y los recortes, como mucha gente piensa, sino que el que hay no se puede gastar porque no resolver un trámite administrativo. Llevan diez meses estudiando el asunto sin llegar a ninguna parte».

Y, mientras que la consejería dirigida por Genaro Alonso únicamente explica que «se está tramitando el expediente», la situación se ve agravada «porque ya estamos en noviembre, el procedimiento conlleva una serie de pasos que tienen sus plazos, como su publicación en el BOPA, y el problema es que ese dinero se pierde. ¿Nos van a dar los fondos en diciembre para que nos los gastemos en quince días? Mucho nos tememos que no va a dar tiempo y que no los vamos a recuperar, así que corremos un serio riesgo de que este sea un año en blanco», alertan en la principal biblioteca gijonesa, cuyo presupuesto previsto para este 2018 ascendía a 18.000 euros.

«Pero es que, en los años de vacas gordas, en 2010, por ejemplo, llegamos a tener 79.000 euros, 52.000 en 2011, 20.000 en 2013 y también en 2014 y 14.000 en 2015 y 2016, respectivamente», subrayan las mismas fuentes.

Una caída en picado que, dicen, supondrá la puntilla para muchos negocios: «Va a ser la muerte de muchas librerías de barrio». Porque, además, apuntan a que, con la nueva ley de contratación, «podrán presentarse al concurso público librerías de toda España e incluso de otros países, con lo que todo apunta a que los contratos serán para las grandes cadenas».

Así que, a juicio de algunos de los trabajadores de la Biblioteca Jovellanos consultados por el diario EL COMERCIO, la única solución pasa por que «el viceconsejero dé un puñetazo sobre la mesa y exija a la Secretaría General Técnica que ponga remedio ya, pero lo que parece es que nadie tira de esto porque a nadie le interesa realmente». Pero, entre tanto, «los usuarios preguntan por las novedades editoriales, por la última novela de tal o cual autor», y no obtienen respuestas. «Lo único que les falta es que les pase por encima un tren o un camión, porque el otro atropello es una realidad. Bastante buenos son y poco se quejan», lamenta la máxima responsable de la Biblioteca de Asturias.