Todas las poesías de Ángel González

Un congreso internacional rinde tributo al poeta Ángel González en su centenario desde la Cátedra que lleva su nombre en la Universidad de Oviedo, ... donde estudió y de la que fue nombrado Doctor Honoris Causa pocas semanas antes de su muerte. Bajo el lema 'Recuerdo y homenaje en un aniversario' (título del poema que González dedicó a Antonio Machado), una treintena de especialistas de distintas universidades y de poetas, dialogan desde ayer sobre su obra.

Que sigue muy viva y presente tanto en las nuevas generaciones poéticas como de lectores es un hecho que la directora de la Cátedra, Araceli Iravedra, constataba antes de la apertura del congreso: «El atractivo que genera en la gente más joven tiene que ver con el lenguaje que utiliza, basado en el habla cotidiana y cuyos recursos sabe elaborar muy bien para elevarlo a la categoría artística. La otra razón es que su yo lírico está atravesado por la historia y por los demás».

En esta observación coincidía el catedrático de la Universidad del País Vasco Juan José Lanz, encargado de la conferencia inaugural sobre la poesía de González como documento histórico: «Él plantea que el concepto de historia personal es historia colectiva. Lo que le pasa a la persona está dentro de un contexto social e histórico, no somos solo por nosotros, sino porque vivimos una circunstancia. Eso marca en él una poesía decididamente política y crítica». A esa faceta, del Ángel González más imbricado en la propia historia del país se dedicaban las ponencias de la primera jornada y a su legado, el recital de la tarde, conducido por José Luis García Martín con cuatro autores, claramente deudores del ovetense: Benjamín Prado, Aurora Luque, Ángeles Mora y Fernando Beltrán.

La jornada de hoy estará consagrada a analizar las diversas y coherentes poéticas gonzalianas, a su magistral uso de los recursos y el lenguaje literarios y a su intensa relación con la música, desde los mismos ritmos de sus versos o como tema de los mismos a sus poemas hechos canciones por otros, como el cantautor Pedro Guerra, que ofrecerá un concierto en el Paraninfo (19.30) con 'La palabra en el aire', el disco que compuso sobre textos de González (el investigador Pablo Núñez lo abordará previamente).

Las sesiones del congreso se prolongarán hasta el mediodía de mañana jueves, con nuevas miradas a la obra del poeta asturiano más universal y actual de la generación del 50 y de nuestro tiempo.