Ángeles Mora, Fernando Beltrán, Aurora Luque, José Luis García Martín y Benjamín Prado, ayer en el recital del Teatro Campoamor. Mario Rojas

Todas las poesías de Ángel González

La Universidad de Oviedo rinde homenaje con un congreso internacional al autor asturiano de la generación del 50 en su centenario

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:02

Comenta

Un congreso internacional rinde tributo al poeta Ángel González en su centenario desde la Cátedra que lleva su nombre en la Universidad de Oviedo, ... donde estudió y de la que fue nombrado Doctor Honoris Causa pocas semanas antes de su muerte. Bajo el lema 'Recuerdo y homenaje en un aniversario' (título del poema que González dedicó a Antonio Machado), una treintena de especialistas de distintas universidades y de poetas, dialogan desde ayer sobre su obra.

