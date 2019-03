«Nos han convertido en esclavos de lo urgente y olvidamos lo importante» La escritora Vanessa Montfort. / E. C. Presenta esta tarde 'El sueño de la crisálida' en la Librería Cervantes con la colaboración del Aula de Cultura de EL COMERCIO Vanessa Montfort Periodista, dramaturga y escritora A. VILLACORTA OVIEDO. Miércoles, 27 marzo 2019, 00:29

Patricia es una periodista metida a publicista al borde de un ataque de nervios. Pero, en un vuelo, entabla conversación con la mujer que está a su lado: una exreligiosa colombiana llamada Greta. Las dos son las protagonistas de 'El sueño de la crisálida', la novela que la periodista, escritora y dramaturga Vanessa Montfort (Barcelona, 1975) presentará esta tarde (19 horas) en la ovetense Librería Cervantes en colaboración con el Aula de Cultura de EL COMERCIO. Una historia de amistad que llega después de 'Mujeres que compran flores', obra de la que ha vendido 150.000 ejemplares en todo el mundo. Pero también una crítica a estos días en los que «no es normal que haya sociedades enteras con colon irritable, insomnio y bruxismo. No es normal que vayamos con la nariz pegada a una pantalla por la calle chocándonos unos contra otros o que estemos chateando con varias personas a la vez sin prestar la debida atención a quien tenemos delante, ni que busquemos que centenares de desconocidos aprueben la foto que hemos colgado de nuestro desayuno».

-¿Cómo pasó de ser periodista a novelista de éxito?

-Desde que empecé a escribir, en la infancia, cuando no entendía algo, siempre tenía que traducirlo a la ficción. No era de escribir diarios: era de escribir cuentos. Como periodista, he ejercido poco tiempo, pero a Patricia, el personaje que funciona como mi alter ego, le he prestado mi profesión, de la que me aparté tras sufrir acoso laboral, una verdadera pandemia que muchas veces no se denuncia. Yo no tuve las fuerzas para denunciarlo, pero quería hablar de eso en el libro.

-¿Lo ha superado?

-Sí. Aquel episodio lo tengo totalmente superado, pero creo que son cosas que se tienen que hablar. Al 'mobbing' y al 'bullying' no les damos suficiente importancia, cuando son muy destructivos y pueden tener consecuencias gravísimas. Desde en la salud hasta en tu propia vida. No hay que olvidar que muchas personas se suicidan.

-Pero su novela va también sobre la sociedad de la prisa...

-Y, de paso, es una crítica a mí misma, porque hasta determinado momento no me di cuenta de que no estábamos en la sociedad del bienestar, sino en la del malestar, y de la autoexigencia desmedida. De que tenía que haber otra forma de vivir que no fuera tan sobresaturados, sobreexplotados y con esa ilusión de libertad y de estar informados por estar hiperconectados cuando, en realidad, estamos aislados. A todo esto le daba vueltas mientras yo andaba también corriendo detrás de mi propia vida, en la rueda del hámster, y tanto mi cuerpo como mi mente me dieron un aviso de que debía tomarme las cosas de otra manera. Eso es algo que también vinculo con los casos de acoso.

-¿En qué sentido?

-Creo que la sociedad de la prisa hace que seamos menos empáticos porque no hay tiempo para comunicarse con el otro. ¡No tenemos tiempo ni para comunicarnos con nosotros mismos! Eso lo relaciono con el acoso, cuyas cifras son escandalosas. Y creo que es porque no tenemos tiempo para ver que el ser humano que está al otro lado tiene unos sentimientos, una vida, problemas... El estrés es un mecanismo que se activa en todos los animales cuando perciben peligro. Y, al estar constantemente estresados, vivimos al límite de la supervivencia, como si estuviéramos siempre en peligro. Era la sensación que yo tenía y pensaba: «¿No habrá otras maneras de vivir?». Nos han convertido en esclavos de lo urgente y nos han hecho olvidar lo importante.

-Hasta ahí la vida de Patricia, porque la de Greta es lo opuesto.

-Sí. En esas estaba cuando conocí a Greta, de la que oculto su nombre y su lugar de procedencia reales, pero que es una mujer que, en vez de estar hiperconectada, estaba desconectada. Que en vez de vivir en la sociedad de la prisa vivía en la de la introspección, pero que también sufrió algo muy parecido al acoso laboral dentro de la Iglesia. La expulsaron por ser contestataria y por querer renovar varias cosas. Pero, además, es una persona que tiene que dar un giro de 180 grados: desde cambiar de país a adaptarse a unas normas que no conoce. Tiene que aprender a combinar su ropa, pagar un café o a utilizar una tarjeta de crédito.

-Eso nos remite al movimiento #Churchtoo, por el que religiosas de todo el mundo han empezado a

denunciar los abusos que sufren.

-Así es. En 'Mujeres que compran flores' dije que creía que estábamos al borde de una segunda revolución femenina y el #Metoo estalló seis meses después. De la misma forma, creo que el #Churchtoo no ha hecho más que empezar. Mi familia es católica y tengo amigos de todos los credos y latitudes. Por eso defiendo el derecho de cualquier persona a tener una creencia individual o a pertenecer a cualquier iglesia o religión. Otra cosa distinta es que opine que los católicos se merecen una Iglesia con una capacidad de autocrítica y renovación que no ha tenido hasta ahora. La Iglesia se enfrenta, entre otras cosas, a un gran debate interno sobre la sexualidad, la situación de la mujer y la impunidad. El Papa Francisco es quien ha iniciado este debate. Por eso esta novela no debería ofender a nadie.

-Y, al final, la vuelta a la espiritualidad y la crisálida.

-Es verdad que me ha salido una novela tipo 'Thelma y Louise'. De dos mujeres fuertes que han sufrido, pero que lo van a superar, porque creo que las mujeres, en general, tenemos una gran capacidad de reconstrucción y de transformación. Es una novela de liberación. De quitarnos los lastres, los miedos del pasado. Habla de lo difícil que es a veces ir a contracorriente, pero de que se puede, porque el proceso de la crisálida es lo contrario a la resignación. Hablamos de un animal que no acepta el destino que la naturaleza le ha deparado y que hace un cambio en el que solo conserva el corazón y el cerebro intactos. Decide no arrastrarse y poder volar. Yo hablo de cosas duras, pero sin deprimir a nadie, porque creo que para hablar de la oscuridad del mundo hay que hablar también de su luz.