Cultura y «esperanza» en la entrega de los Premios Lliterarios y Artísticos El Museo de Bellas Artes acogió la ceremonia que aplaudió los ocho galardones asturianos

E. C. OVIEDO. Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

Decía ayer la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, que es el arte un espacio de libertad y realización. Y añadía que no hay esperanza ... como la que nos da el arte desde todas las perspectivas, la de quien lo vive, la de quien lo crea y la de quien se adentra en él en un viaje de exploración personal siempre impredecible. Así que el Museo de Bellas Artes de Asturias, que ayer acogió la entrega de los Premios Lliterarios y Artísticos en Llingua Asturiana, debe ser la casa misma de la esperanza. Porque allí, en un acto similar al del año pasado, aunque siempre distinto porque distintas son las ocho voces premiadas cada edición, tal y como recordó Gutiérrez, se aplaudió a los galardonados con el XLV Premio Xosefa Xovellanos de novela, el colaborador de EL COMERCIO Ismael González Arias, por la obra ‘Marcaes pol estigma’; el XXX Premio Xuan María Acebal de poesía, Miguel Rodríguez Monteavaro, por ‘Al disparar nunca parte’; el XVII María Josefa Canellada de literatura infantil, Milio Rodríguez Cueto, por ‘La terrorífica lladrona de nomes’; el XVI Premio Alfonso Iglesias de cómic y también ilustrador de este diario, Daniel Castaño Mariño, por ‘Pelayo 99’; el II Premio Pachín de Melás de textos teatrales, Xandru Martino Ruz, por ‘Subpayaria’; el VIII Premio Nel Amaro de teatro profesional, La Compañía del Alba por ‘Perendi’; el IV Premio Florina Alías a la mejor traducción al asturiano, Daniel García Granda, por ‘En llucha incierta’, y el I Premio Obdulia Álvarez La Busdonga de Asturianada categorías femenina, masculina y joven: Lorena Corripio, Carlos Velasco y Marina Carbajosa.

