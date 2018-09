«Cultura es mirar al mundo con sorpresa» Andrés Pascual posa con su novela entre las manos. / E.C. Andrés Pascual EscritorEl escritor riojano presenta este miércoles en el Ateneo Jovellanos de Gijón 'A merced de un dios salvaje' con el Aula de Cultura de EL COMERCIO CARLA COALLA GIJÓN. Lunes, 1 octubre 2018, 00:50

Ama su tierra y ama la palabra escrita. Así se presenta, como un enamorado de La Rioja y de la literatura en general, Andrés Pascual (Logroño, 1969), escritor y conferenciante, que ahora emprende un viaje del que «tenía muchas ganas». Comienza una saga ambientada allí donde nació, donde tiene sus raíces. 'A merced de un dios salvaje' es la primera parada de un destino que ya habita en su pizarra, allí donde crea y donde sueña. Este miércoles, el Ateneo Jovellanos de Gijón, en su renovada sede de la antigua escuela de Comercio de Gijón, acoge su presentación con el Aula de Cultura de EL COMERCIO (19 horas).

-¿Qué vamos a encontrar en la novela?

-'A merced de un dios salvaje' propone al lector una fusión entre un escenario idílico, como son los campos de La Rioja alta y sus bodegas, y el dramatismo de un thriller puro.

- ¿A quién va dirigida?

-Va dirigida a cualquier persona, de cualquier edad, que le guste cualquier género literario, ya que al fin y al cabo, aún cuando se desarolla en La Rioja, realmente es una novela que habla de emociones y de pasiones humanas. Discurre, a modo de espejo, entre la desaparición deun niño hace veinte años y la culpa, la sospecha y el temor a que se repita en la actualidad.

-¿Cómo surge la idea?

-Hace mucho tiempo que quería escribir una novela ambientada en La Rioja por aquello de que yo soy un autor de la tierra, pero al mismo tiempo llevaba aparejada una responsabilidad especial. Así que he estado esperando a que apareciese la trama perfecta. Todo surgió un día de casualidad. Estando yo en una viña, de las que sirven de escenario para la novela, enseñando la vendimia a unos amigos que habían venido de Londres a ver la zona, conocí al Raúl de carne y hueso que inspira al Raúl de papel, uno de los personajes protagonistas y el alma de la novela, al final.

-¿Cuál es el secreto para conseguir que una novela guste?

-La tienes que escribir con el corazón, es la única forma de llegar al de los lectores. No hay normas ni reglas mágicas y, en este caso, quiero creer que si la novela está yendo tan bien es por eso. Son trece ediciones en dos semanas, y todas las críticas, tan buenas... iba a decir que es un sueño, pero ni en mis mejores sueños pensaba que iba a salir así.

-¿Le gusta más leer o escribir?

-Yo creo que son dos maravillas que van unidas porque incluso cuando escribo disfruto leyéndome a mí mismo. Y no porque todo lo que escriba sea bueno, sino porque me encanta editarme y buscar cómo darle una vuelta de tuerca más para llegar a la perfección. Siempre dentro de mis posibilidades. A veces es más difícil cortar que escribir y a mí, como autor, no me importa darle una vuelta y otra para ir puliendo el texto hasta alcanzar el ritmo ideal, que creo que es lo más importante en un thriller.

-¿También eres muy exigente con los demás?

-Sí, no puedes evitar filtrarlo por tu propio tamiz como autor, pero cuando una novela realmente es buena te atrapa de tal forma que te olvidas de que eres escritor. Y también de que eres lector. Simplemente pasas a vivirla como un personaje más.

-¿Qué es lo último que ha leído?

-Estoy leyendo 'Patria'. Como me parece una obra maravillosa, la voy dosificando poco a poco porque me da pena que se acabe.

-¿Cree que la cultura atraviesa un buen momento?

-Yo creo que en España siempre ha habido inquietud cultural y la va a seguir habiendo. Somos un país que vive la cultura desde tiempos remotos y tiene que seguir siendo así. Por eso, iniciativas como el Aula de Cultura son un lujo para las ciudades en las que estan enclavadas. Al final no solo se trata de leer o aprender, sino de convertir en cultura cualquier actividad cotidiana. Para mí, cultura es mirar al mundo con sorpresa.

-¿Ya tiene en mente su próximo proyecto?

-Sí, porque 'A merced de un dios salvaje' es la primera de una larga saga de La Rioja. Yo tenía el sueño de escribir una saga completa y estaba esperando la bendición de los lectores, y tal y como ha salido todo, ya he colgado la pizarra y estoy planteando ideas.

-Este miércoles estará en Gijón presentando la novela. ¿Ha preparado algo especial?

- Sí. No voy a hablar de la trama de la novela, eso lo tendrán que descubrir los lectores. Voy a dar una charla sobre la búsqueda de esa identidad única que tenemos todos y que nos hace brillar, al igual que la puede tener una región.